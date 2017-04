Panorama

Hähnchen-Happen gehen viral: Der Mann, der seine Nuggets braucht

Carter Wilkerson liebt Chicken Nuggets so sehr, dass er als kleines Kind sogar einer werden wollte. Nun hat er mit einem Tweet nicht nur seine Lieblings-Fast-Food-Kette auf sich aufmerksam gemacht - sondern Millionen Fans gewonnen.

Seit er ein kleiner Junge war, liebt Carter Wilkerson fritierte Hähnchen-Happen. Während alle seine Freunde Astronauten, Feuerwehrleute oder Polizisten werden wollte, war es sein größter Traum, ein Chicken Nugget zu sein, schreibt er auf seiner Webseite. Er wurde älter und begriff, dass sein Traum zumindest körperlich nicht möglich war. Er war sehr betrübt, doch eines Tages hatte er die Lösung: "Du bist, was du isst".

Was als einfacher Witz begann, wurde für den 16-jährigen Highschool-Schüler zu einer ganz besonderen Herausforderung. "Wie viele Retweets brauche ich, um ein Jahr umsonst Chicken Nuggets zu erhalten?", lautete die Frage, die der junge Amerikaner seiner Lieblings-Fast-Food-Kette "Wendys" via Twitter stellte. Die gönnerhafte Antwort des Unternehmens ließ nicht lange auf sich warten: "Du brauchst 18 Millionen Retweets".

Klingt utopisch, Carter schrieb trotzdem frech: "Betrachtet es als erledigt." Er machte einen Screenshot und dann passierte etwas, womit auch Carter selbst nicht gerechnet hat. Sein Nugget-Tweet ging durch die Decke. Tausende Menschen beteiligen sich unter dem Hashtag #NuggsforCarter. "Gönnt einem Bruder Nuggets, Leute!" Bis heute hat Carter bereits knapp 2,5 Millionen Retweets zusammen. Der Tweet, den die Leute weiterreichen sollen, ist kurz, aber prägnant: "Helft mir bitte. Ein Mann braucht seine Nuggs".

Ob Amazon, Apple oder Windows, auch unzählige Konzern-Riesen retweeten ihn, dazu gesellen sich jede Menge Prominente, wie der "Breaking Bad"-Superstar Aaron Paul und sogar der Gouverneur des US-Bundesstaats Nevada höchstpersönlich.

Auch wenn 18 Millionen Retweets mehr als unrealistisch sind, ist Carter auf gutem Weg zumindest den aktuellen Retweet-Weltrekord zu schlagen. Der wird momentan noch von dem US-Talkshow-Star Ellen DeGeneres gehalten, deren Oscar-Selfie mit anderen weltberühmten Schauspielern 3,3 Millionen Mal geteilt wurde. Barack Obamas Top-Tweet mit den berühmten Worten "FourMoreYears" hat er längst getoppt.

Das rekordverdächtige Oscar-Selfie stellte sich übrigens im Nachhinein als Werbung heraus. Und auch bei Carters Nugget-Geschichte ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um eine gewiefte Marketing-Idee von "Wendys" handelt. Es liegt also an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie mitmachen wollen und dem jungen Mann so ein Stückchen näher an sein Ziel bringen. Oder ihm (und seiner Gesundheit) einen Gefallen tun, und es nicht tun.

