Panorama

Streit in Mönchengladbach: Frau bei Schießerei schwer verletzt

In einem Garagenhof in Mönchengladbach fallen mitten am Tag Schüsse. Dabei wird eine Frau schwer verletzt, auch ihr offensichtlicher Kontrahent trägt eine Schussverletzung davon. Vermutlich eskalierte ein Streit zwischen den beiden.

Im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach ist eine 32-jährige Frau durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Die Schüsse fielen in einem Garagenhof in einem Wohngebiet in Mönchengladbach-Rheydt.

Zunächst soll es – laut Polizei – einen Streit zwischen der Frau und einem 38-jährigen Mann gegeben haben. In dem Verlauf soll der 38-Jährige die 32-Jährige zunächst geschlagen und dann auf sie gefeuert haben. Dabei wurde die Frau von mehreren Schüssen in den Bauch getroffen und schwer verletzt. Sie wählte schließlich selber den Notruf, berichtet die "Rheinische Post".

Doch auch die 32-Jährige schoss laut Polizei auf ihren Kontrahenten. Denn auch dieser erlitt eine Schussverletzung am Oberschenkel und musste notärztlich behandelt werden. Später nahm die Polizei den Mann dann fest.

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Allerdings geht die Polizei bislang davon aus, dass die Beteiligten sich kennen. Die Polizei sicherte am Nachmittag Spuren am Tatort und befragte Zeugen. Über dem Wohngebiet kreiste ein Hubschrauber.

Quelle: n-tv.de