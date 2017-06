Panorama

Es musste erledigt werden: Kanadier mäht vor nahendem Tornado Rasen

Wenn am Wochenende Rasenmähen auf der Liste der zu erledigenden Dinge steht, muss das gemacht werden. So will es das Gesetz eines Familienvaters in Kanada. Ob da ein Tornado kommt oder nicht.

Manchmal ist sehr einfach, im Internet berühmt zu werden. Man muss nur im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Wenn dann noch jemand die Situation festhält und in den sozialen Netzwerken verbreitet, ist der Ruhm kaum noch aufzuhalten.

Genau so erging es Theunis Wessels, der eigentlich nur in seinem Garten im kanadischen Three Hills, den Rasen auf Vordermann bringen wollte. Während er also mit dem Rasenmäher durch seinen Garten zog, brauten sich über ihm dunkle Wolken zusammen. Aber Wessels war vollkommen damit beschäftigt, seine To-do-Liste für das Wochenende abzuarbeiten.

"Ich musste mähen", erzählte der Familienvater erzählte er später dem Sender CTV. "Es ist eine Menge los am Wochenende. Die Kinder waren Schwimmen und es gab noch weitere sportliche Veranstaltungen, also musste ich dafür sorgen, dass das erledigt war." Wessels mähte, seine Frau ruhte ein bisschen. Doch Wessels' Tochter wurde langsam nervös über das heraufziehende Unwetter.

Die Neunjährige drängte ihren Vater hereinzukommen. Doch der weigerte sich, weil er fertigwerden wollte. Dann machte Cecilia Wessels das Foto, das später von ihrem Mann um die Welt ging. Denn was da heraufzog, war kein Unwetter, sondern ein Tornado. Die typische Säule ist auf dem Bild, das sie bei Facebook postete, deutlich zu erkennen. Bei Twitter schrieb ein Nutzer dazu. "Nichts hält einen Kanadier davon ab, seinen Rasen zu mähen."

Theunis Wessels sagte später lediglich, er habe den Tornado in Blick gehabt und gemerkt, das er vom Haus wegzieht. So habe er das Mähen von seiner Wochenendliste streichen können. "Und es sieht gut aus."

Quelle: n-tv.de