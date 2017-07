Panorama

Brand im Camden Market: Londoner Feuerwehr erneut im Großeinsatz

Die Feuerkatastrophe im Londoner Grenfell Tower ist noch keinen Monat, da meldet die Feuerwehr der Millionenmetropole erneut einen Großbrand. In einer beliebten Touristenattraktion brennt es.

In London hält ein Großbrand die Feuerwehr seit Mitternacht in Atem. Kurz nach Mitternacht sei ein Anruf wegen eines Feuers im Camden Market eingegangen, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes der britischen Hauptstadt teilte mit. Nach Angaben der Feuerwehr rückten zehn Löschfahrzeuge aus, u den Brand zu bekämpfen. Mehr als 70 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Das Feuer habe sich sehr schnell über mehrere Stockwerke bis zum Dach ausgebreitet. Gegen 4:20 Uhr MESZ gab die Feuerwehr Entwarnung: Das Feuer sei unter Kontrolle, die Einsatzkräfte blieben vorerst aber vor Ort. Die Ursache des Brandes sei unklar, ob es Verletzte gebe ebenso, teilte die Polizei der Millionenmetropole mit.

Augenzeugin Joan Ribes sagte: "Das Feuer breitet sich sehr schnell aus." Leute würden zusehen, aber sie habe befürchtet, das Gebäude könne explodieren, da dort in der Nähe Restaurants mit Küchen seien.

Der Camden Market befindet sich im Norden Londons in einem ehemaligen Eisenbahndepot. Er besteht aus verschiedenen Märkten und Hunderten Geschäften, Ständen und Restaurants und ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk über Bücher, Schmuck und Kleidung bis hin zu Lebensmitteln. Teile des Marktes waren bereits im Februar 2008 Flammen zum Opfer gefallen.

Am 14. Juni war in London ein 24-stöckiges Hochhaus, der Grenfell Tower, abgebrannt. Das Feuer konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung rasend schnell ausbreiten. Mindestens 80 Menschen kamen in den Flammen ums Leben.

