"Sie hörte nicht auf zu lachen": Mann tötet Ehefrau auf Kreuzfahrtschiff

Auf dem Luxuskreuzfahrtschiff "Emerald Princess" werden die Passagiere von einer Durchsage des Kapitäns erschreckt. Zunächst halten sie es für den Teil eines Spiels, doch dann wird klar: An Bord hat es einen Mord gegeben.

Es sollte eine Jubiläumsreise mit einigen Freunden werden, doch für eine 39-Jährige ging die Kreuzfahrt tödlich aus. Kristy Manzanare aus dem US-Bundesstaat Utah war mit ihrem Ehemann Kenneth und ihren drei Töchtern an Bord des Luxusdampfers "Emerald Princess", als offenbar eine eheliche Auseinandersetzung eskalierte.

Augenzeugen berichteten US-Medien zufolge, eine der Töchter sei aus der Kabine, die das Paar bewohnte, gestürzt und habe nach Hilfe gerufen. Dem FBI zufolge kam ein Mann in die Kabine und sah die blutüberströmte Frau auf dem Boden liegen. Kenneth Manzanare versuchte noch, den Körper seiner Frau auf den Balkon zu ziehen. Möglicherweise wollte er sie über Bord werfen. Dem Mann gelang es aber, Kristy Manzanare festzuhalten.

Helfen konnte er ihr jedoch nicht mehr. Die Frau hatte eine schwere Kopfverletzung und wurde etwa 20 Minuten nach dem Gewaltverbrechen am Tatort für tot erklärt. Laut FBI wurde Kenneth Manzanare in der Kabine des Paares gestellt. An seinen Händen, seiner Kleidung und mehreren Stellen in der Kabine war Blut. Manzanare wurde verhaftet. Für seine Tat gab er eine Erklärung ab, die kaum zu fassen ist: "Sie hat nicht aufgehört, mich auszulachen."

Auf dem Kreuzfahrtschiff befanden sich über 4000 Passiere und Crew-Mitglieder. Das FBI ermittelt, weil sich der Todesfall in US-Gewässern ereignete. Einige Mitreisende gaben später an, sie hätten die Durchsage des Kapitäns, die auf den Zwischenfall hinwies, zunächst für einen Beitrag zu der Themenreise gehalten. Am Abend zuvor hatte auf dem Kreuzfahrtschiff eine Mord Mystery Night stattgefunden.

Quelle: n-tv.de