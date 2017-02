Panorama

Nach Mord an Großmutter?: Mann tötet Polizisten auf der Flucht

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mann in Brandenburg zwei Polizisten überfahren und getötet. Der 24-Jährige sei verdächtig, zuvor in Müllrose bei Frankfurt (Oder) seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, sagte Polizeisprecher Ingo Heese. Wenig später wurde er von Beamten gefasst.

Nach dem Fund der Leiche am Vormittag war der 24-Jährige in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe an einer Kontrollstelle die beiden Beamten überfahren. Beide Polizisten seien noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte Heese. Nach kurzer Flucht wurde der Verdächtige dann gefasst.

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei kündigte für den Nachmittag eine Presseerklärung an.

Quelle: n-tv.de