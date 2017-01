Panorama

Auto fährt in Menschenmenge: Menschen verletzen sich bei Böller-Unfällen

Jedes Jahr werden Menschen durch Knaller schwer verletzt, ihnen werden Finger abgerissen oder sie müssen amputiert werden. Solche Unfälle passieren auch diese Silvesternacht. In Berlin fährt außerdem ein Auto in eine Menschengruppe.

Beim Hantieren mit Feuerwerk haben sich in der Silvesternacht wieder etliche Menschen schwer verletzt. Bis zum frühen Sonntagmorgen seien allein im Unfallkrankenhaus Berlin 14 Menschen mit schweren, durch Feuerwerk verursachten Verletzungen behandelt worden, sagte Pressesprecherin Angela Kijewski. In den meisten Fällen hätten explodierende Böller Körperteile abgerissen oder diese so schwer verletzt, dass sie amputiert werden mussten.

Unter den Schwerverletzten war auch ein Kind. Ein Mann wurde mit schweren Gesichtsverletzungen in die Klinik gebracht. In der Silvesternacht vor einem Jahr waren insgesamt 21 Menschen mit durch Sprengstoff verursachten Verletzungen in das Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn eingeliefert worden.

Auto in Menschenmenge gefahren

Bei der Feuerwehr gingen insgesamt über 1200 Notrufe für die Rettungsdienste ein. Unter anderem beschäftigte die Retter ein Unfall, bei dem eine Frau in eine Menschenmenge gefahren war. Sie hatte an einer Brücke im Stadtteil Kreuzberg die Kontrolle über ihr Auto verloren. Fünf Menschen wurden leicht verletzt worden.

Die Rettungskräfte brachten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Angesichts dieses glimpflichen Ausgangs könne man von einem "Silvesterwunder" sprechen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Autofahrerin war den Rettungskräften zufolge vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberbaumbrücke gefahren. In einer Kurve verlor sie allem Anschein nach die Kontrolle über ihren Sportwagen.

