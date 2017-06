Panorama

Bericht über Ermittlungserfolg: Mörder von 27-jähriger Joggerin gefasst?

Möglicher Durchbruch im Fall der in Endingen getöteten Joggerin: Laut einem Medienbericht fasst die Polizei einen Verdächtigen, der Schuld am Tod der jungen Frau sein soll. Allerdings sind bisher nur wenige Details zu dem Mann bekannt.

Die Polizei hat nach Informationen der "Bild" einen Verdächtigen gefasst, der eine 27 Jahre alte Joggerin aus Endingen bei Freiburg getötet haben soll. Es soll sich um einen Fernfahrer handeln, der im Raum Freiburg arbeitet. Nähere Informationen zu dem Fall will die Freiburger Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz in Endingen mitteilen.

Die Ermittler hatten kürzlich das Phantombild eines Mannes veröffentlicht. Die Zeichnung wurde nach der Aussage einer Zeugin erstellt. Gesucht wurde nach einem etwa 50 bis 55 Jahre alten Mann. Der Gesuchte soll eine markante Brille tragen und auffälligem Mittelscheitel aufweisen. Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein.

Dieser Mann wird verdächtigt, Anfang November 2016 die 27-Jährige sowie im Januar 2014 in Kufstein in Österreich eine 20 Jahre alte Studentin ermordet haben. An beiden Orten wurden identische Körperspuren gefunden.

Tatwaffe mit Bezug zu Lastwagen

In Österreich erschlug der Täter sein Opfer demnach mit einer Eisenstange, die bei hydraulischen Hebesystemen wie etwa beim Abkippen einer Lkw-Führerkabine eingesetzt wird. Auch die 27-jährige Joggerin wurde vermutlich mit einer Eisenstange erschlagen. Beide Opfer waren laut Polizei sexuell missbraucht worden.

Der Fall der getöteten Joggerin hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die 27-jährige Frau war am 10. November, vier Tage nach ihrem Verschwinden, tot in einem Waldstück nahe ihrem Wohnort gefunden worden. Bisher hatte sich bei den monatelangen Ermittlungen der Sonderkommission "Erle" laut Polizei und Staatsanwaltschaft kein konkreter Tatverdacht ergeben.

Quelle: n-tv.de