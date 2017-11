Panorama

Zehnjähriger ruft die Polizei: Mutter dreier Kinder in NRW getötet

Eine Mutter von drei Kindern ist in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen getötet worden. Polizeibeamte fanden die 35-Jährige am Samstag tot im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, nachdem der zehnjährige Sohn die Polizei alarmiert hatte. Die Frau wies nach Polizeiangaben Stich- und Schnittverletzungen auf.

Ihr 36-jähriger Lebensgefährte, der sich mit zwei weiteren Kindern in dem Haus befand, wurde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts vorläufig festgenommen. Er ist nach bisherigen Erkenntnissen der Vater eines der drei Kinder des Opfers. Die Kinder wurden zunächst bei Verwandten untergebracht.

Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete eine neunköpfige Mordkommission ein.

Quelle: n-tv.de