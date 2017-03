Panorama

Fünf Verletzte im Hauptbahnhof: Polizei fasst Düsseldorfer Axtangreifer

Mindestens ein Mensch wird schwer verletzt, als ein Mann mit einer Axt im Düsseldorfer Hauptbahnhof um sich schlägt. Ein Großaufgebot der Polizei kann ihn wenig später nach einem Sprung von der Brücke fassen. Hinweise auf einen Anschlag gibt es nicht.

Bei einem Axtangriff im Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens fünf Menschen verletzt, eines der Opfer "sehr schwer". Demnach griff ein Täter mit einer Axt wahllos Passanten an - er wurde nach dem Sprung von einer Brücke schwer verletzt festgenommen.

Die Düsseldorfer Polizei teilte mit, dass es nach ihren vorläufigen Erkenntnissen nur einen Täter gab. Er sprang den Angaben zufolge auf der Flucht von einer Brücke und verletzte sich dabei schwer. Er wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin in Düsseldorf in ein Krankenhaus gebracht. Eine Axt wurde demnach beschlagnahmt.

Auch die für den Bahnhof zuständige Bundespolizei in Sankt Augustin hatte zuvor von fünf Verletzten gesprochen. Sie gab zunächst allerdings an, zwei Tatverdächtige seien festgenommen worden, nach weiteren mutmaßlichen Tätern werde gefahndet. Dies bestätigte sich den Angaben aus Düsseldorf zufolge aber nicht.

Großeinsatz am Hauptbahnhof

Die Polizei sperrte den Hauptbahnhof nach der Tat ab, der Zugverkehr wurde vollständig eingestellt. Der Hintergrund der Tat war nach Angaben der Düsseldorfer Beamten zunächst unklar. Es deute jedoch "nichts auf einen Anschlag, auf Terror oder auf einen Amoklauf hin", sagte ein Sprecher.

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen setzte die Polizei ihre Fahndung dennoch fort. Es sei zwar davon auszugehen, dass es nur einen Täter gegeben habe, sagte eine Sprecherin. Allerdings sei auch nicht völlig auszuschließen, dass es weitere Täter gebe. An dem Großeinsatz waren auch Spezialkräfte und Hubschrauber beteiligt.

Ein Augenzeuge berichtete der "Rheinischen Post", der Angreifer sei mit einer S-Bahn am Bahnhof angekommen und habe auf dem Bahnsteig Fahrgäste angegriffen. Nach seinen Angaben soll er zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und "wie ein Deutscher" aussehen. Vom Aussehen her habe der Mann zudem "an einen Drogensüchtigen erinnert".

