Panorama

Fast drei Tage vermisst: Polizei findet 15-Jähriges Mädchen

Eine vermisste Jugendliche ist wieder aufgetaucht. Nach einer Fastnachtsveranstaltung war das Mädchen verschwunden. Jetzt hat die Polizei sie wiedergefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Eine seit Samstagnacht vermisste 15-Jährige ist wieder aufgetaucht. Ihr Aufenthalt konnte der Politei zufolge in einer Stadt in Niedersachsen ermittelt werden. Um welche Stadt es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit. Die Jugendliche befindet sich derzeit in Obhut des dortigen Jugendamtes. Die Polizei versucht noch herauszufinden, warum das Mädchen verschwunden war.

Das Mädchen aus Bad Säckingen verschwand in der Nacht zum vergangenen Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt. Nach Angaben der Polizei ging sie dort zur Toilette und kehrte nicht zurück. Die Polizei suchte an dem Tag auch mit einem Spürhund ergebnislos nach der 15-Jährigen.

Quelle: n-tv.de