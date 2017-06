Panorama

Autotür unbedacht geöffnet: Radler stirbt bei Crash mit Diplomaten-Pkw

Tödlicher Unfall an einem Diplomaten-Auto: Ein Radfahrer ist in Berlin gegen eine abrupt geöffnete Autotür geprallt und tödlich verletzt worden. Nach dem Unfall im Stadtteil Neukölln erlag der 55-Jährige am Mittwochmittag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Am heutigen Abend wollen Fahrrad-Lobbyisten mit einer Mahnwache des Mannes gedenken.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein 50-Jähriger die Fahrertür seines geparkten Sportwagens unvermittelt geöffnet haben, so dass der Radfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Radfahrer wurde schwer am Kopf verletzt.

Bei dem Auto handelt es sich laut Polizei um ein Diplomaten-Fahrzeug. Der "Tagesspiegel" berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass es sich bei dem Fahrer um einen Angehörigen der Botschaft Saudi Arabiens gehandelt habe.

Allein im vergangenen Jahr hatte es der Zeitung zufolge in der Hauptstadt fast 23.000 Ordnungswidrigkeiten gegeben, in die Diplomatenfahrzeuge verwickelt waren - allein 60 Mal krachte es im Straßenverkehr. Dabei wurden 28 Menschen verletzt. Am häufigsten fielen demnach Vertreter Chinas und Russlands auf. Auf Platz drei liegt in dieser Erhebung Saudi Arabien.

Quelle: n-tv.de