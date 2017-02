Panorama

Zwei Männer schwer verletzt: Rettungswache in Bayern fliegt in die Luft

In Bad Wiessee am Tegernsee ist eine Feuerwache in die Luft geflogen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd teilte mit, durch eine Explosion oder Verpuffung und einen anschließenden Brand seien zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie sollen mit schwersten Brandverletzungen in Krankenhäuser geflogen worden sein. Zusätzlich erlitten neun Einsatzkräfte der Feuerwehr leichte Rauchgasvergiftungen, die behandelt werden mussten.

In dem Gebäude war neben der Feuerwehr auch das Bayerische Rote Kreuz untergebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Millionen Euro. Diese Summe ergebe sich aus dem Schaden an dem Gebäude und dem Wert der darin abgestellten Fahrzeuge und Geräte, hieß es zur Erklärung. Neben Feuerwehr und Rotem Kreuz habe auch die Wasserwacht das zerstörte Gebäude genutzt.

Vor der Explosion wollen Anwohner einen lauten Knall gehört haben. Das Gebäude in der Nachbarschaft der örtlichen Polizeiinspektion brannte lichterloh. An den dreistündigen Löscharbeiten waren alle Feuerwehren des Tegernseer Tals beteiligt. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Polizei zwischenzeitlich die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Ursache der Explosion ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Münchner "Merkur" berichtet, in dem Gebäude hätten Schweißarbeiten an einem Boot der Wasserwacht stattgefunden. Die Zeitung beruft sich auf den örtlichen Polizeichef.

Quelle: n-tv.de