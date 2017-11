Panorama

Leichenfund im Schrebergarten: Vermisste 22-Jährige wohl tot

Im Fall einer vermissten jungen Frau in Baden-Württemberg scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen zu bestätigen. In einem Schrebergarten in der Nähe des Wohnorts der 22-Jährigen wird eine Leiche gefunden.

In Fall der vermissten Katharina K. aus Backnang-Strümpfelbach verdichten sich die Anzeichen, dass die junge Frau Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass ein Passant am Mittwochabend in einem Schrebergarten in Tamm eine Leiche entdeckt habe.

Nach dpa-Informationen handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die seit rund einer Woche vermisste 22-jährige. Die junge Mutter war seit dem vergangenen Mittwoch verschwunden. Angehörige hatten sie als vermisst gemeldet, nachdem sie sie telefonisch nicht erreichen konnten. In ihrer Wohnung fehlten auch keine persönlichen Gegenstände, die möglicherweise auf eine Reise hindeuteten.

Die Polizei hatte daraufhin eine Ermittlungsgruppe gebildet und intensiv nach der jungen Frau gesucht. Dabei wurde auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Gleichzeitig posteten Angehörige und Freunde der jungen Frau in den sozialen Netzwerken der jungen Mutter Suchmeldungen. "Wir machen uns große Sorgen", hieß es darin. Am Sonntag wurde dann die Mülldeponie Steinbach in Backnang-Steinbach durchsucht, dort wurde jedoch nichts gefunden.

Im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall nahm die Polizei bereits den Ex-Freund als Tatverdächtigen fest. "Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse gehen wir davon aus, dass der 24 Jahre alte Mann die Frau getötet hat", hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bei dessen Verhaftung gesagt. Medienberichten zufolge ist der Festgenommene auch der Vater der Kinder von Katharina K..

Quelle: n-tv.de