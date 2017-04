Panorama

Zu Ostern ist noch alles drin: Vor der Kaltfront wird es nochmal schön

Am Wochenende berappelt sich der Frühling kurz - um zunächst wieder kühleren Temperaturen zu weichen. Aber es gibt Hoffnung, auch wenn sich n-tv Meteorologe Björn Alexander Jubelmeldungen über sommerliche Ostern noch nicht anschließen mag.

n-tv.de: Der Frühling schwächelt. Wann wird's wieder schöner und vor allem wärmer?

Björn Alexander: Der Tiefpunkt der Wetterwoche ist im Prinzip erreicht. Bis zum Sonntag geht es aufwärts, so dass wir uns im Laufe des Wochenendes immer häufiger über mehr Sonne und Wärme freuen können. Der Sonntag bringt uns nämlich verbreitet zwischen 17 und 24 Grad. Nur die Küsten sind bei 14 Grad frischer.

Mit dem Wochenende beginnen ja auch die Osterferien. Ist diese Wetterbesserung auch ein gutes Omen für die Ferien?

Nach dem rasanten Anstieg der Temperaturen folgt leider am Montag von Nordwesten eine Kaltfront. Und mit der wird es dann leider vorerst einmal wechselhafter, windiger und spürbar kühler.

Aber sollte es zu Ostern nicht schon 25 Grad geben?

So konnte man es zuletzt in einigen Medien lesen. Allerdings sieht ist die meteorologische Realität anders aus. Bei den vielen Computerberechnungen, die jeden Tag mehrfach von den verschiedenen Wetterdiensten ausgegeben werden, zeigen einige wenige zwar in Richtung "warm". Das sind aber wirklich Ausreißer. So wie übrigens die kalten Varianten, denn auch das sind Einzelmeinungen.

Was heißt das denn konkret?

Am Beispiel von Köln bedeutet das für den Ostermontag, dass die berechneten Tageshöchstwerte zwischen 8 Grad und 22 Grad liegen. Das Mittel der Prognosen liegt etwa bei 13 Grad. Somit kann man zwar sagen, dass es am Ostermontag in Köln bis 22 Grad geben kann. Aber 8 Grad sind genauso wahrscheinlich. Genauso verhält es sich natürlich auch für alle anderen Regionen in Deutschland, so dass man für Ostern bestenfalls einen Trend angeben kann. Und der zeigt momentan leider bestenfalls in Richtung "mäßig warm". Offener formuliert: fürs Osterwetter ist noch vieles möglich.

Wie sehen denn die Vorhersagen für die nächsten Tage aus?

Am Samstag, von dichteren Wolken im Osten mal abgesehen, häufiger freundlich und besonders im Süden und Südwesten sonnig. Die Temperaturen erreichen an der Nordsee und auf den Bergen im Osten aprilfrische 10 oder 11, am Oberrhein frühlingshafte 21 Grad.

Was bringt uns der Sonntag?

Verbreitet viel Sonne. Und auch im Osten zeigt sich die Sonne endlich mal wieder öfter. Schönes Frühlingswetter also, das mit entsprechenden Temperaturen daher kommt. Hamburg bei 17, Berlin rund 18, am Rhein und seinen Nebenflüssen sowie in München 20 Grad oder etwas darüber. Vor allem am Oberrhein rückt auch die Sommermarke von 25 Grad in greifbare Nähe.

Angesichts dieser warmen Temperaturen: Was erwartet Skifahrer denn in diesen Osterferien in den Alpen?

Für die Freunde des Wintersports ist es in diesen Ferien natürlich alles andere als einfach. Erst ein eher schneearmer Winter und dann der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da ist in den Lagen unterhalb von etwa 2000 Meter leider nur noch wenig liegen geblieben. Erschwerend kommt natürlich dazu, dass Ostern in diesem Jahr relativ spät liegt.

Warum ist Ostern in diesem Jahr eigentlich so spät?

Das Osterfest wird zeitlich durch den Mond definiert.

Was? Ich dachte, der Mond macht Ebbe und Flut.

Auch. Aber eben auch Ostern. Denn Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Frühlingsbeginn war in diesem Jahr am 20.03. und der erste Frühlingsvollmond folgt nächste Woche Dienstag. Somit pendelt der Termin für den Ostersonntag übrigens immer zwischen dem ersten Tag nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn und dem 25.April. Davon abhängig ist natürlich auch das Datum des Aschermittwochs (Beginn der Fastenzeit) und des zuvor stattfindenden Karnevals.

Dann kommen wir doch mal auf das Wetter in der Woche des Vollmondes: Wie geht es weiter?

Am Montag im Süden noch länger sonnig und warm bei bis zu 23 Grad. Im großen Rest formiert sich der zuvor noch unentschlossene Wind, frischt auf und bringt aus Nordwesten kältere Luft heran. Auch Schauer und Gewitter sind mit der aufziehenden Kaltfront möglich. Danach gibt’s dann erst einmal windiges bis stürmisches, schauergeladenes und kühles Aprilwetter. Das betrifft natürlich auch die Urlauber, die es in die benachbarten Urlaubsregionen verschlägt. Also Belgien, Niederlande sowie generell die Küsten von Nord- und Ostsee. Der Süden Deutschlands und der Alpenraum könnte als Urlaubsdestination mit etwas Glück besser durch die Karwoche kommen. Aber mehr als Tageshöchstwerte zwischen 5 und 15 Grad dürften dabei wohl kaum zustande kommen.

Baden kommt da wohl kaum in Frage. Dennoch die Frage: Wie kalt sind denn Nord- und Ostsee derzeit?

Die Wassertemperaturen bewegen sich häufig zwischen 7 und knapp 10 Grad. Aber auch im Mittelmeer wird es wohl nicht jeden Urlauber ins Wasser ziehen. Denn auch dort ist es im Wasser mit 14 bis 17 Grad jahreszeitlich bedingt natürlich noch eher frisch.

Quelle: n-tv.de