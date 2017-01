Panorama

Club setzt Belohnung aus: Zeuge sah vermissten HSV-Manager

Timo Kraus wird immer noch vermisst. Ein Zeuge meldet sich und liefert neue Hinweise. Der Taxifahrer, der den HSV-Manager gefahren haben soll, wird indes immer noch gesucht. Der Hamburger SV hat mittlerweile eine Belohnung auf den Fahrer ausgesetzt.

Im Fall des vermissten HSV-Managers Timo Kraus gibt es neue Erkenntnisse. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, soll ein Zeuge Kraus kurz vor seinem Verschwinden an den Landungsbrücken gesehen haben. Das Blatt beruft sich dabei auf die Polizei.

Kraus soll zu diesem Zeitpunkt allein unterwegs gewesen sein und keine Jacke mehr getragen haben. Zur blauen Jeans und den schwarzen Schuhen hatte er demnach lediglich einen grauen Pullover mit einer kleinen HSV-Raute auf der linken Brustseite an. Die Polizei hält es für möglich, dass Kraus bereits auf dem Weg von der Straße "Hohe Brücke" zurück zu den Landungsbrücken keine beige Jacke mehr trug. In der ersten Personenbeschreibung waren die Ermittler noch davon ausgegangen. Der Fußweg von der Straße "Hohe Brücke" bis zu den Landungsbrücken beträgt 17 Minuten. Am Sonntag betrug die Temperatur um die 0 Grad.

Derweil hat der Hamburger SV eine Belohnung von 2000 Euro auf Hinweise zu dem Taxifahrer aus, der Kraus am Samstagabend nach einer Feier befördert haben soll. Dieser hat sich trotz mehrerer öffentlicher Aufrufe bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Der HSV rief nun über seine Social-Media-Kanäle dazu auf, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden.

Kraus, der beim HSV als Merchandising-Leiter arbeitet, wird seit dem späten Samstagabend vermisst. Mehrere Suchaktionen - darunter ein Tauchereinsatz in der Elbe - blieben bislang ohne Ergebnis. Am Dienstag hatte ein Spürhund im Bereich der Landungsbrücken im Hafen die Witterung des 44 Jahre alten Vermissten aufgenommen.

Mehr zum Thema 12.01.17 Keine Spur des HSV-Mitarbeiters Taucher brechen Suche nach Kraus ab

Die Polizei bittet Zeugen, die Timo Kraus am vergangenen Samstag nach 23.30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04181-2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle: n-tv.de