Besucher fliehen aus Diskothek: Zwei Tote bei Schießerei in Konstanz

Am frühen Morgen gehen bei der Polizei Konstanz mehrere Notrufe ein. In einer Diskothek in Baden-Württemberg werden Schüsse abgefeuert, dabei werden zwei Menschen getötet. Darunter ist auch der Täter. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.

In einer Diskothek in Konstanz in Baden-Württemberg sind in der Nacht um etwa 4.30 Uhr Schüsse gefallen. Dabei ist ein Gast ums Leben gekommen, der mutmaßliche Täter starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Es handelt sich vermutlich um einen Einzeltäter. Weitere Menschen wurden bei dem Angriff zum Teil schwer verletzt. Auch ein Polizeibeamter erleidet beim Schusswechsel mit dem Angreifer eine Schussverletzung. Die Polizei erklärt, derzeit sei keine Gefahr mehr im Verzug ist.

Der Täter flüchtete aus der Discothek, dann gab es einen Schusswechsel. Kurze Zeit später erliegt der Angreifer im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Da zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelte, wurden auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber für mögliche Fahndungsmaßnahmen angefordert.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. n-tv Reporterin Sarina Sprengelmeyer erklärt, dass Augenzeugen sich vor dem Täter versteckt haben sollen. Angeblich soll er mit einer großkalibrigen Waffe um sich geschossen haben. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Bislang gibt es noch keine Informationen und Bestätigungen der Polizei, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt. Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Täter um einen 34-jährigen Mann handeln.

Der Club "Grey" hat im April wiedereröffnet und ist bei den Gästen in der Umgebung beliebt. Die Diskothek liegt in einem Konstanzer Industriegebiet. Neben dem angegriffenen Club gibt es dort noch weitere Ausgeh-Treffpunkte.

