Politik

Ende der bisherigen Doppelspitze: AfD-Chef Meuthen will gegen Petry kämpfen

Der Partei-Vorsitzende Jörg Meuthen möchte auch künftig weiter die AfD führen. Allerdings nicht mehr mit der Co-Vorsitzenden Frauke Petry als Doppelspitze. Für den Fall ihres erneuten Antretens kündigt Meuthen schon jetzt eine Kampfkandidatur an.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat für den geplanten Parteitag im Dezember eine Kampfkandidatur gegen die Co-Vorsitzende Frauke Petry angekündigt. Sollte sich Petry erneut um den Parteivorsitz bewerben, werde er gegen sie antreten, sagte Meuthen der Deutschen Presse-Agentur. "Für eine erneute Doppelspitze mit Frauke Petry kann ich nicht zur Verfügung stehen."

Über Meuthens Pläne für den Parteitag hatte zuerst das Magazin "Focus" berichtet. Meuthen sagte, er sei bereit, die Partei alleine oder im Team zu führen, aber nicht gemeinsam mit Petry. Er arbeite mit der sächsischen AfD-Vorsitzenden zwar im Moment noch zusammen. Ideal sei die Situation aber nicht. An der AfD-Spitze müsse künftig mehr Harmonie herrschen. Sonst drohten "Reibungsverluste".

Petry und Meuthen stehen seit dem Essener Parteitag vom Juli 2015 gemeinsam an der Spitze der Partei. Meuthen hatte Petry im vergangenen Jahr vorgeworfen, sie versuche, in die von ihm geführte baden-württembergische Landtagsfraktion hineinzuregieren.

Gegenüber dem "Focus" hatte sich Meuthen parallel dazu beklagt, dass seine Partei zu wenige Auftritte in den Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender habe - und kündigte Gegenwehr an: "Es ist schwer, mit Themen durchzudringen, wenn sie vor allem von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht transportiert werden. Wir überlegen gerade, ob wir uns in die Talkshows einklagen. Rechtlich ist das möglich."

Die kritisierten Sender wiesen die Vorwürfe zurück. "Wir quotieren nicht nach Parteizugehörigkeit, entscheidend bei der Auswahl der Gäste sind allein journalistische Kriterien", sagte ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Auch das ZDF betont, die Zusammenstellung der Gäste hänge stark davon ab, worüber geredet werden soll: "Die Redaktion entscheidet ausschließlich nach journalistischen Kriterien, welche Gäste zum Thema eingeladen werden - eine wie auch immer geartete Quotierung gibt es nicht."

Quelle: n-tv.de