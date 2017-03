Politik

Rüsten für Bundestagswahlkampf : AfD fordert "Minuszuwanderung"

Mit der Forderung nach einer "Minuszuwanderung" eröffnet die AfD ihren Wahlkampf: Der Familiennachzug für Flüchtlinge soll zudem komplett abgeschafft werden. Auch das Thema Kopftuchverbot schafft es auf die Agenda der Partei.

Die AfD will Deutschland so weit wie möglich gegen Menschen und Ideen aus anderen Kulturen abschotten. Das geht aus einem Entwurf für das Programm hervor, mit dem die Partei in den Bundestagswahlkampf gehen will. Darin fordert die AfD eine "Minuszuwanderung von über 200.000 Personen pro Jahr". Das hieße, dass jährlich per saldo diese Zahl von Flüchtlingen das Land verlassen soll.

In einem Rundbrief des AfD-Landesverbandes Sachsen vom Februar heißt es zum Thema "Minuszuwanderung": "Tatsächlich wollen wir (die AfD, d.Red.) auch alle nach geltendem Recht legalisierten Sozialmigranten zurückführen, mit denen unsere Wirtschaft mittelfristig nichts anfangen kann, die vielmehr im Sektor der Geringqualifizierten den deutschen Arbeitsmarkt und allgemein den Wohnungsmarkt unter großen Druck setzen." Das AfD-Stichwort dazu heiße "Minuszuwanderung". Der Partei scheint es dabei vor allem um die Rückführung "legal aufenthältiger" Migranten zu gehen, die 2015 und 2016 ins Land gekommen waren.

Der Familiennachzug für Flüchtlinge soll zudem abgeschafft werden. Die Partei von Jörg Meuthen und Frauke Petry spricht sich für ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst aus. In Bildungseinrichtungen müssten nicht nur alle Lehrerinnen, sondern auch die Schülerinnen ohne Kopftuch erscheinen.

Wenig konkret bleibt der Programmentwurf in puncto Rentenpolitik, eine Frage, die in der AfD seit Jahren umstritten ist. Fest steht für die AfD nur: Wer Kinder erzieht, soll dafür bei der Rente besser gestellt werden. Außerdem will die Partei, dass die Rente grundsätzlich erst nach einer bestimmten Zahl von Arbeitsjahren gezahlt wird. Das Prinzip, dass die Rentenzahlungen mit dem Erreichen eines bestimmten Alters beginnen, lehnt sie ab.

In den Entwurf sind die Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedern der AfD eingeflossen. Allerdings hatten sich an der Umfrage nur rund 27 Prozent der mehr als 23.000 angeschriebenen Mitglieder beteiligt. Diskutiert und verabschiedet werden soll das Wahlprogramm bei einem Delegiertenparteitag am 22. April in Köln.

Quelle: n-tv.de