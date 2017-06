Politik

Proteste an Nürnberger Schule: Afghane soll mit Anschlag gedroht haben

Ein 20-jähriger Afghane soll in Nürnberg abgeschoben werden. Hunderte Mitschüler protestieren, der Polizeieinsatz eskaliert. Einem Bericht zufolge soll der Mann im Fall seiner Abschiebung mit einem Anschlag gedroht haben.

Der von einer Abschiebung bedrohte 20-jährige Afghane aus Nürnberg, soll gegenüber der Polizei mit einem Anschlag gedroht haben. Wie die "Welt" berichtet, habe er am Mittwoch auf einer Polizeidienststelle gesagt: "In einem Monat bin ich eh wieder hier und bringe Deutsche um." Polizisten wollten den Mann gestern im Unterricht an einer Berufsschule in Nürnberg verhaften und in Abschiebehaft nehmen. Hunderte Mitschüler reagierten mit einer Sitzblockade. Die Folge war ein größerer Polizeieinsatz, es kam zu tumultartigen Szenen. Neun Polizisten wurden verletzt, fünf Menschen vorübergehend festgenommen.

Die Polizisten haben den in gewaltsame Ausschreitungen eskalierten Einsatz verteidigt. Beamte hätten insgesamt sechs mal versucht, den Afghanen im Bereich seiner Wohnung anzutreffen und ihn zu der schriftlich angekündigten Abschiebung zu bringen. Die Bezirksregierung ließ verlauten, der Mann sei im Asylverfahren unkooperativ gewesen und habe sich acht mal geweigert, an der Wiederbeschaffung seines Passes in Afghanistan mitzuwirken.

An der Härte des Polizeieinsatzes hatte es massive Kritik gegeben. Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer etwa hatte das Vorgehen als "alles andere als sensibel" bezeichnet.

Zurzeit ist der 20-Jährige wieder auf freiem Fuß. Das örtliche Amtsgericht lehnte die von der Zentralen Ausländerbehörde der Regierung von Mittelfranken beantragte Abschiebehaft ab. Das Gericht sehe dafür keinen Anlass, sagte der Anwalt des jungen Mannes.

Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der unsicheren Lage in dem Land höchst umstritten. Ein für Mittwoch geplanter Abschiebeflug nach Kabul wurde wegen des verheerenden Anschlags in der afghanischen Hauptstadt verschoben. An ihrer Abschiebepraxis will die Regierung jedoch festhalten.

Quelle: n-tv.de