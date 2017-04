Politik

Anschläge auf Flüchtlinge: Angeklagter im Freital-Prozess gesteht Taten

Es gibt ein erstes Geständnis im Prozess gegen Anhänger der rechtsextremen Freital-Gruppe. Ein Beschuldigter gibt zu, an Attentaten auf Asylbewerber beteiligt gewesen zu sein - und belastet seine Mitangeklagten.

Im Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" hat einer der beiden mutmaßlichen Rädelsführer ein umfassendes Geständnis abgelegt. Patrick F. räumte seine Beteiligung an allen fünf angeklagten Anschlägen ein. Auch zu den Tatbeiträgen der anderen Angeklagten gab er umfassend Auskunft.

Einen Sprengstoffanschlag auf eine Flüchtlingswohnung im sächsischen Freital im September 2015 habe er allein begangen, sagte der 25-Jährige vor dem Oberlandesgericht Dresden. Sein Motiv für die spontane Tat sei Ärger über angebliche Drogengeschäfte der Asylbewerber gewesen. In der Anklage war die Bundesanwaltschaft von einem bisher nicht identifizierten Mittäter ausgegangen.

Im sogenannten Freital-Prozess wird sieben Männern und einer Frau im Alter zwischen 19 und 39 Jahren unter anderem die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie sollen 2015 mehrere Sprengstoffanschläge in Freital und im nahen Dresden verübt und für ein Klima der Angst und Repression gesorgt haben.

Sie sollen die Verletzung und Tötung von Menschen in Kauf, mahnte die Bundesanwaltschaft an. Die Anklage umfasst auch versuchten Mord. Von der Gruppe verwendeten Böller waren für Anschläge extra präpariert worden. Sie besaßen in einigen Fällen die 130-fache Sprengkraft der in Deutschland zulässigen Pyrotechnik.

Quelle: n-tv.de