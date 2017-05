Politik

Explosion nahe US-Botschaft: Anschlag auf Nato-Konvoi in Kabul

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr explodiert in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Bombe: Mindestens acht Menschen sterben - 25 weitere werden verletzt. Der Anschlag gilt offenbar einem internationalen Militärkonvoi.

Ein Bombenanschlag im dichten Morgenverkehr der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich nach Angaben des Innenministeriums gegen einen internationalen Militärkonvoi gerichtet. Das sagte der Sprecher des Ministeriums, Nadschib Danisch. Bisher wisse man von mindestens acht toten und 25 verletzten Zivilisten. Angehörige des Militärkonvois seien nach ersten Erkenntnissen nicht getötet oder verletzt worden.

Bilder in sozialen Medien zeigen zwei ineinander verkeilte schwere Panzerfahrzeuge. Ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan und der Nato-Mission Resolute Support wollte zunächst keine Stellungnahme abgeben.

Der Anschlag ereignete sich um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) nahe der US-Botschaft und dem belebten Verkehrsknotenpunkt um den Massud-Platz. Zu dieser Zeit waren in diesem Teil der Stadt Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit, vor allem zu Regierungsinstitutionen. In der Nähe liegen der oberste Gerichtshof des Landes und mehrere Ministerien. Bilder zeigten eine dunkle Rauchwolke am Himmel.

Taliban wieder erstarkt

Zu den Tätern gab es zunächst keine Informationen. Die radikalislamischen Taliban, aber auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben in Kabul seit Januar mindestens fünf große Anschläge begangen und dabei mehrere hundert Zivilisten getötet und verletzt.

Im jüngst veröffentlichten UN-Bericht zu den zivilen Opfern des Krieges hieß es, die Hauptstadt verzeichne im ersten Quartal die höchste Zahl der Opfer von Selbstmordanschlägen und Bombenanschlägen. Die Nato-Staaten, die ihren Kampfeinsatz Ende 2014 offiziell beendeten, haben angesichts der wiedererstarkten Taliban derzeit noch mehr als 13.000 Soldaten in Afghanistan stationiert.

Quelle: n-tv.de