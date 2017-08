Politik

Fahndung nach flüchtigem Fahrer: Auto rast in Pariser Vorort in Soldatengruppe

Im Pariser Vorort Levallois-Perret fährt ein Auto in eine Gruppe Soldaten. Französische Medien berichten von sechs Verletzten, darunter zwei Schwerverletzte. Der Fahrer des Wagens ist auf der Flucht. Der Bürgermeister geht von einer gezielten Attacke aus.

In einem Vorort von Paris hat ein Unbekannter Soldaten während ihrer Patrouille durch das Ortszentrum mit einem Auto angefahren. Wie die französische Polizei mitteilte, gab es bei dem Vorfall in Levallois-Perret am Morgen sechs Verletzte, darunter zwei Schwerverletzte. Sie schweben den Angaben nach aber nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer konnte mit seinem Wagen, einem BMW, fliehen. Nach ihm wird gefahndet.

Die Soldaten waren im Rahmen des Anti-Terror-Operation Sentinelle eingesetzt und wurden vor einer Kaserne im Zentrum von Levallois angefahren, wie der Bürgermeister Patrick Balkany im Fernsehsender BFM-TV sagte. Das Auto sei "sehr schnell" auf die Soldaten zugerast, als diese gerade aus der Kaserne gekommen seien. Balkany sprach von einer "nicht zu tolerierenden Aggression". "Ich finde das beschämend", sagte er.

Die Polizei spricht bisher nicht von einer gezielten Attacke, sondern twitterte zunächst nur, es habe sich um einen "Vorfall" gehandelt. Der Inlandseinsatz "Sentinelle" (Wache oder Wachposten) wurde nach den islamistischen Anschlägen auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt im Januar 2015 in Paris ins Leben gerufen.

Immer wieder Angriffe auf Soldaten

Nach einer beispiellosen islamistischen Terrorserie mit fast 240 Toten herrscht in Frankreich immer noch der Ausnahmezustand. Auf Straßen und vor öffentlichen Gebäuden patrouillieren deshalb Polizisten und schwer bewaffnete Soldaten. Sie bewachen unter anderem Synagogen, Flughäfen, Bahnhöfe und Touristenattraktionen wie Museen oder den Pariser Eiffelturm.

Dabei werden sie selbst immer wieder Ziel von Angriffen. Im März war ein Mann am Pariser Flughafen Orly bei einer Attacke auf patrouillierende Soldaten erschossen worden. Am Samstagabend hatte ein Angreifer am Eiffelturm ein Messer gezückt und "Allah ist groß" geschrien. Patrouillierende Soldaten forderten ihn auf, das Messer wegzulegen, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der in Mauretanien geborene Franzose wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

Quelle: n-tv.de