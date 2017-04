Politik

Polizei spricht von Terror: Beamter stirbt bei Schießerei in Paris

In Paris kommt ein Polizist bei einer Schießerei ums Leben. Zwei weitere werden verletzt. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem terroristischen Anschlag aus. Auch ein Angreifer wird getötet. Möglicherweise ist ein zweiter Täter auf der Flucht.

Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées kommt es gegen 21 Uhr zu einer Schießerei. Wie die Polizei mitteilt, sind bei der Attacke ein Beamter erschossen und zwei weitere verletzt worden. Das bestätigt auch der Sprecher des Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet, im Sender BFMTV. Über die Schwere der Verletzungen ist indes noch nichts bekannt.

Der Angreifer ist verschiedenen Quellen zufolge "neutralisiert" worden. Das Innenministerium spricht von "niedergeschossen". Die Zeitung "Le Figaro" berichtet derweil, es habe einen zweiten Angreifer gegeben, der womöglich auf der Flucht sei. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt.

Die Polizei rief die Bevölkerung aber über Twitter dazu auf, den Bereich unbedingt zu meiden. Zu den Hintergründen der Tat gibt es zunächst keine weiteren Informationen. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat allerdings die Ermittlungen übernommen. Auf Fernsehbildern waren zunächst zahlreiche Polizeifahrzeuge und schwer bewaffnete Beamte auf den Champs-Élysées zu sehen.

Trump: "Müssen stark und wachsam sein"

US-Präsident Donald Trump hat Frankreich bereits sein Beileid ausgesprochen. "Es sieht nach einem weiteren Terroranschlag aus", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Washington. Trump sprach weiter von einem "schrecklichen Vorfall" und fügte hinzu: "Wir müssen stark und wachsam sein." Auch Gentiloni kondolierte dem französischen Volk.

Am Abend findet beim Fernsehsender France 2 in der französischen Hauptstadt auch die letzte "TV-Debatte" im Vorfeld der Präsidentenwahl am Sonntag statt. In kurzen Redebeiträgen von je 15 Minuten darf jeder der elf Kandidaten noch einmal für sich werben. Beim ersten Wahlgang wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Rechtspopulistin Marine Le Pen mit dem Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron erwartet.

Drei Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Innenminister Matthias Fekl hatte angekündigt, dass die Wahl von 50.000 Polizisten und Soldaten der Anti-Terroreinheit geschützt werden soll. Erst am Dienstag hatten die Sicherheitsbehörden in Marseille zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, in deren Wohnung ein Waffenarsenal versteckt war. Die Festgenommen hätten "in den kommenden Tagen" zuschlagen wollen, sagte Fekl. In dem Land gilt seit den Anschlägen im November 2015 der Ausnahmezustand.

