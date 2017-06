Politik

Zeichen gegen den Terror: Britische Unterhauswahl findet statt

Nach einer Sitzung des Krisenstabs der britischen Regierung wendet sich Premierministerin May an die Briten. Ihre Botschaft: Die Wahlen am Donnerstag finden statt. Außerdem werde man die Terrorbekämpfung intensivieren.

Nach einer Sitzung des Krisenstabs hat die britische Premierministerin Theresa May mitgeteilt, dass die Unterhauswahlen am 8. Juni wie geplant stattfinden werden. Der wegen des Anschlags vom Samstag unterbrochene Wahlkampf werde am Montag weitergehen, so May.

Nach den regierenden Konservativen hatte auch die oppositionelle Labour-Partei ihren Wahlkampf kurzzeitig unterbrochen. Damit werde den Toten und Verletzten Respekt gezollt, erklärte Parteichef Jeremy Corbyn. Dies sei in Absprache mit den anderen Parteien entschieden worden. Der für den EU-Austritt zuständige Minister David Davis sagte jedoch schon vor Mays Stellungnahme, die Unterbrechung werde nur von relativ kurzer Dauer sein.

Unter anderem hatte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan eine Verschiebung der Wahl entschieden abgelehnt. Die Briten könnten zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen, indem sie am Donnerstag ihre Stimme abgeben, sagt Khan unmittelbar nach dem Londoner Terrorangriff, bei dem nach letzten Erkenntnissen sieben Menschen ums Leben kamen und Dutzende weitere verletzt wurden. Auch die drei Angreifer wurden getötet.

"Jetzt reicht's"

May nannte die Attacken einen "brutalen Terroranschlag". Die Angreifer hätten unschuldige Bürger mit Messern und Klingen attackiert. Alle drei Verdächtigen hätten Sprenggürtel-Attrappen getragen, um Panik zu verbreiten. Die Premierministerin sagt Islamisten den Kampf an.

Großbritannien habe große Fortschritte in der Terrorbekämpfung gemacht, betonte May. Aber es sei höchste Zeit, zu sagen: "Jetzt reicht's." Es müsse allen Menschen möglich sein, ihr Leben normal weiterzuführen.

Die drei jüngsten Anschläge in Großbritannien seien ihrer Einschätzung zwar nach nicht direkt miteinander verknüpft. Es gebe aber einen neuen Trend, bei dem Terror noch mehr Terror hervorrufe. Man dürfe deshalb nicht länger so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher. Bei der Terrorbekämpfung müsse sich etwas ändern, so die Premierministerin. May forderte mehr Überwachung für Internet und Messengerdienste. Der "Cyberspace" biete Extremisten einen Rückzugsort für ihre Machenschaften, sagte May weiter. Dies dürfe man nicht dulden. Zur Bekämpfung des Extremismus sei eine internationale Vereinbarung notwendig.

