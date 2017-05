Politik

Küsten-Koalition abgewählt: CDU gewinnt Wahl im Norden

Überraschung in Schleswig-Holstein: Die SPD verliert die Wahl. Die amtierende Koalition ist abgewählt. Die CDU legt dagegen deutlich zu. Dennoch kann sich die Union nicht sicher sein, den nächsten Regierungschef zu stellen.

Schleswig-Holstein bekommt eine neue Landesregierung. Die seit fünf Jahren regierende Koalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschen Wählerverband SSW kommt ersten Hochrechnungen zufolge auf keine eigene Mehrheit mehr. Die CDU gewann Prognosen von ARD und ZDF zufolge die Landtagswahl. Die Christdemokraten legten demnach im Gegensatz zur regierenden SPD zu, die im Vergleich dem Ergebnis von 2012 verlor. Vier Monate vor der Bundestagswahl ist es für die SPD nach dem Saarland bereits die zweite verlorene Landtagswahl. Die CDU indes dürfte eine Woche vor dem Urnengang in Schleswig-Holstein neuen Rückenwind verspüren.

Die Grünen blieben drittstärkste Kraft vor der FDP. Die rechtspopulistische AfD zieht erstmals in den Kieler Landtag ein. Es ist zwölfte Landesparlament, in dass die Rechtspopulisten einziehen. Die Piraten fliegen aus einem weiteren Landtag. Die Linkspartei scheiterte wie vor fünf Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde. Weiter im Parlament vertreten ist der SSW.

Ministerpräsident Torsten Albig sagte, es sei "ein bitterer Tag für die Sozialdemokratie, ein bitterer Tag für meine Regierung, ein bitterer Tag für mich". SPD-Landeschef und Bundesvize Ralf Stegner sagte in der ARD, das Wahlziel sei nicht erreicht worden. Insgesamt sei es ein schwerer Tag für die SPD. "Der Bundestrend war es offenkundig nicht, das ist schon ein Schleswig-Holstein-Ergebnis."

Welches Dreierbündnis regiert?

Grünen-Spitzenkandidat und Umweltminister Robert Habeck sagte, das Ergebnis sei hoffentlich das Ende des Abgesangs auf die Grünen. Wolfgang Kubicki von der FDP bezeichnete es als schönes Gefühl, dass die Regierung abgewählt worden sei - und zwar "mit einer Deutlichkeit, die wir selbst nicht erwartet haben". Für die FDP ist es das beste Wahlergebnis seit September 2009.

Die Partei um Spitzenkandidat Daniel Günther hat nach den Prognosen von ARD und ZDF zwischen 33 und 34 Prozent der Stimmen gewonnen. Die SPD von Ministerpräsident Albig erreicht zwischen 26 und 27 Prozent, die Grünen kommen auf 12,5 bis 13,5 Prozent, und der SSW fällt auf 3 bis 3,5 Prozent zurück. Die AfD erreicht 5,5 Prozent.

Den Prognosen zufolge erhält die CDU im neuen Landtag 24 bis 26 Sitze, während auf die SPD 19 bis 20 Mandate entfallen. Die Grünen schicken demnach neun bis zehn Parlamentarier in den neuen Landtag und die FDP acht bis neun Abgeordnete. Auf die AfD entfallen vier Mandate, auf den SSW zwei bis drei Sitze. Neben einer großen Koalition sind Dreierbündnisse von CDU oder SPD mit Grünen und FDP denkbar.

Rund 2,3 Millionen Bürger waren in Schleswig-Holstein zur Wahl des neuen Landtags aufgerufen. Erstmals konnte ab 16 Jahren gewählt werden. Die Wahlbeteiligung legte laut ARD auf 66 Prozent zu - nach 60,2 Prozent im Jahr 2012.

Quelle: n-tv.de