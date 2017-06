Politik

"Etwas tun, was echt gut ist": Dennis Rodman reist wieder nach Nordkorea

Für die Welt ist Kim Jong Un ein grausamer, isolierter Diktator. Für Dennis Rodman aber ist der Mann ein "guter Freund". Die US-Basketball-Legende reist ein weiteres Mal nach Nordkorea. Über seine Ziele äußert er sich geheimnisvoll.

Die US-Basketball-Legende Dennis Rodman reist ein weiteres Mal nach Nordkorea. Das berichtet CNN. Rodman sagte dem Sender vor seiner Abreise aus Peking nach Pjöngjang, er hoffe, in Nordkorea "etwas tun zu können, was echt gut ist", ohne seine Absichten genauer zu beschreiben. Seine Reise in das isolierte kommunistische Land trifft einen Zeitpunkt, an dem die Beziehungen der USA zu Nordkorea einen Tiefpunkt erreicht haben. Am Morgen twitterte Rodman ein Foto von sich, vermutlich am Flughafen Peking. In seiner Hand hält er ein Ticket der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo. Dazu schrieb er: "Ich bin zurück. Danke an meinen Sponsor".

Ob Rodman den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen wird, verriet er nicht. Er sagte weder, ob er Kim eine mögliche Botschaft von US-Präsident Donald Trump überbringen werde, noch, ob er mit Trump im Vorfeld der Reise gesprochen habe. "Ich bin mir sicher, dass er glücklich ist, dass ich hier bin, um etwas zu erreichen, das wir beide brauchen", antwortete Rodman auf Nachfrage des Nachrichtensenders.

Hoffnungen, er könne sich für die vier in Nordkorea inhaftierten US-Bürger einsetzen, erteilte er eine Absage. "Das ist im Moment nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dorthin zu reisen und zu schauen, ob ich Sport nach Nordkorea bringen kann", sagte Rodman.

Dennis Rodman ist bisher mindestens vier Mal nach Nordkorea gereist. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sagte CNN, man sei über Rodmans Reisepläne informiert und gab zu bedenken, dass er auf der Reise keinerlei offizielle Funktion habe. Sein letzter Besuch in dem Land war 2014, als er mit einer Gruppe ehemaliger NBA-Spieler ein Basketballspiel gegen eine Auswahl aus Nordkorea bestritt. Bei seinem letzten Besuch wurde er dabei gefilmt, wie er Kim Jong Un ein Geburtstagslied sang. Kim, der weltweit als brutaler Diktator angesehen wird, bezeichnete Rodman als Freund und einen "sehr guten Kerl". Rodman bezeichnet seine Reisen nach Nordkorea als "Basketball-Diplomatie".

