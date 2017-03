Politik

"Wir müssen ein Signal geben": EU-Politiker: Türkei-Gespräche einfrieren

Das Verhältnis der Türkei zu Europa ist massiv belastet. Der CSU-Europapolitiker Weber fordert nun eine "Klärung" und ruft den Europäischen Rat zu Konsequenzen auf.

Der heute tagende EU-Gipfel muss nach Auffassung des führenden CSU-Europapolitikers Manfred Weber über die Lage in der Türkei sprechen und Konsequenzen ziehen. "Der Europäische Rat sollte die laufenden Beitrittsgespräche mit der Türkei einfrieren", sagte Weber.

"Wir müssen ein Signal geben", sagte Weber, der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament ist. "Wir brauchen eine Klärung." Zur EVP gehören auch CDU und CSU.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wirbt derzeit massiv für eine Verfassungsreform, über die in seinem Land am 16. April abgestimmt werden soll. Erdogan will damit seine Machtbefugnisse massiv ausweiten, das Parlament würde geschwächt. Zwischen Berlin und Ankara schwelt eine Krise, da Erdogan und auch Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Bundesrepublik Deutschland mit der Nazi-Diktatur verglichen hatten. Die EU verhandelt mit dem Kandidaten Türkei seit 2005 über einen Beitritt.

Bereits Anfang der Woche hatte Weber die Äußerungen Erdogans scharf kritisiert. Die Eskalation in der Art und Weise, wie Erdogan gegenüber Deutschland und anderen europäischen Staaten auftrete, sei inakzeptabel. "Das belastet das Verhältnis schwer."

Dündar: Deutschland hätte sich mehr einsetzen müssen

Der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar bescheinigte Deutschland, vor der Verhaftung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel zu lange der Entwicklung in der Türkei zugesehen zu haben. "Hätte sich Deutschland vor der Verhaftung von Deniz Yücel - als 150 andere Journalisten in Haft waren - ausreichend für die Pressefreiheit in der Türkei eingesetzt, dann wäre Deniz Yücel jetzt vielleicht nicht in Haft", sagte Dündar. Sollte der Korrespondent freigelassen werden, wäre das Problem damit noch nicht gelöst. Man müsse das ganze System infrage stellen.

Dündar, der frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", soll sich in der Türkei wegen Unterstützung einer "bewaffneten Terrororganisation" vor Gericht verantworten. Er war im vergangenen Mai in der Türkei zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Dündar legte Revision ein. Er lebt seit vergangenem Sommer in Deutschland. In Köln war er Gast auf dem Literaturfestival Lit.Cologne.

Quelle: n-tv.de