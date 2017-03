Politik

Türkei kündigt Sanktionen an: Erdogan: Niederlande sind "verdorben"

Die Eskalation zwischen den Niederlanden und der Türkei erreicht die nächste Stufe. Präsident Erdogan beschuldigt Den Haag, "Staatsterrorismus" zu betreiben. Zudem soll das Land verantwortlich für das Massaker vom Srebrenica sein.

Im Streit um die Absage mehrerer Wahlkampfauftritte türkischer Minister hat Präsident Recep Tayyip Erdogan den Niederlanden "Staatsterrorismus" vorgeworfen. Bei einer Rede im Präsidentenpalast in Ankara drohte Erdogan Den Haag mit "neuen Maßnahmen", um das Land zu bestrafen. Zuvor hatte das Außenministerium erklärt, alle Begegnungen ab Ministerebene auszusetzen.

Zudem hat Ankara den Niederlanden das Massaker im bosnischen Srebrenica angelastet. "Wir kennen Holland und die Holländer noch vom Massaker von Srebrenica", sagte Erdogan. "Wie verdorben ihre Natur und ihr Charakter ist, wissen wir daher, dass sie dort 8000 Bosniaken ermordet haben." Der Präsident fügte hinzu: "Niemand soll uns Lektionen in Zivilisation geben. Dieses Volk hat ein reines Gewissen. Aber deren Gewissen ist pechschwarz."

Tatsächlich hatten das Massaker in Srebrenica 1995 bosnisch-serbische Truppen verübt. Niederländische Blauhelm-Soldaten der Vereinten Nationen hatten den Angreifern die Stadt zuvor allerdings kampflos überlassen. Bei dem Massaker handelte es sich um den schlimmsten Völkermord nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa.

Außerdem rief Erdogan die Türken erneut dazu auf, beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems am 16. April mit Ja zu stimmen, da dies die beste Antwort für "die Feinde der Türkei" sei. Mit der umstrittenen Verfassungsreform will der türkische Präsident seine Machtfülle zementieren. Seit Wochen gibt es heftigen Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister, die in Deutschland und anderen EU-Staaten bei türkischen Bürgern für das Ja werben wollen.

Quelle: n-tv.de