Massive Vorwürfe gegen Berlin: Erdogan wirft Reporter Yücel Spionage vor

Bei einer Rede in Istanbul hält sich der türkische Präsident Erdogan nicht zurück: Er nennt den inhaftierten deutschen Journalisten Yücel einen "deutschen Agenten". Zudem wirft er Deutschland vor, Terrorismus zu unterstützen.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel als "deutschen Agenten" bezeichnet. "Als ein Vertreter der PKK, als ein deutscher Agent hat sich diese Person einen Monat lang im deutschen Konsulat versteckt", sagte Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Istanbul. Die kurdische Arbeiterpartei PKK ist in der Türkei verboten und wird von der EU als Terrororganisation eingestuft.

Die Bundesregierung wies die Spionagevorwürfe gegen Yücel umgehend zurück. "Das ist abwegig", hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Der Fall des in der Türkei einsitzenden Korrespondenten der "Welt" hat in den vergangenen Tagen für erhebliche Spannungen zwischen Ankara und Berlin geführt.

Erdogan erhob zudem massive Vorwürfe gegen Deutschland. Die deutschen Behörden unterstützten den "Terrorismus", sagte der Staatschef in seiner Rede. Er zeigte sich verärgert über die Absage mehrerer Redeauftritte seiner Minister in Deutschland. Sie wollten bei in Deutschland lebenden Türken dafür werden, beim Referendum am 16. April für das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem zu stimmen.

Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften, sagte Erdogan. Mit Blick auf die deutschen Behörden sagte der Präsident: "Sie müssen wegen Unterstützung und Beherbergung von Terrorismus vor Gericht gestellt werden."

Der Außenminister der Türkei, Mevlüt Cavusoglu, will in der kommenden Woche nach einem Anadolu-Bericht mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammenkommen. Das Treffen sei in Deutschland für den 8. März geplant, meldete Anadolu nach einem Telefonat der Minister unter Berufung auf diplomatische Kreise.

Quelle: n-tv.de