Nach Anschlag in Dortmund: Ermittler nehmen verdächtigen Islamisten fest

Im Fall des Anschlags auf den BVB sind laut Bundesanwaltschaft zwei Islamisten "in den Fokus der Ermittler" gerückt. Einer der beiden wird vorläufig festgenommen. Das Bekennerschreiben legt einen islamistischen Hintergrund nahe.

Einen Tag nach dem Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, mit.

Zwei Islamisten seien in den Fokus der Ermittler geraten, sagte Köhler. Einer der beiden sei vorläufig festgenommen worden. Derzeit werde geprüft, ob Haftbefehl gegen den Mann beantragt werde. Bei beiden seien die Wohnungen durchsucht worden, so Köhler.

Über ein Bekennerschreiben, das auf einer linksradikalen Internetseite aufgetaucht war (auf der allerdings jeder publizieren kann), sagte die Sprecherin, nach einer ersten Bewertung bestünden "ernste Zweifel an dieser Bekennung".

"Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist"

Die in Dortmund verwendeten Sprengsätze seien mit Metallstiften bestückt gewesen. Einer davon habe sich in die Kopfstütze eines der Sitze im Bus gebohrt. "Wir können daher von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist."

Die Sprengsätze hätten eine Sprengwirkung von mehr als 100 Metern gehabt, so Köhler weiter. Welcher Art der Zündmechanismus und der verwendete Sprengstoff seien, werde gegenwärtig kriminaltechnisch untersucht. "Aufgrund der Tatmodalitäten" sei von einem terroristischen Hintergrund auszugehen. Deshalb habe die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. "Die genaue Motivlage des Anschlags ist allerdings noch unklar."

Am Ort des Anschlags seien drei textgleiche Bekennerschreiben gefunden worden. "Danach erscheint ein islamistischer Hintergrund des Anschlags möglich." Unter anderem werde in den Schreiben der Abzug von Bundeswehr-Tornados aus Syrien und "die Schließung der Ramstein Air Base" gefordert.

Die Bundeswehr unterstützt die Angriffe der US-Luftwaffe in Syrien auf Stellungen der Terrormiliz IS mit Aufklärungsflügen. Im pfälzischen Ramstein befindet sich das Hauptquartier der US-Luftwaffe in Europa. Das Bekennerschreiben werde derzeit "insbesondere unter islamwissenschaftlichen Gesichtspunkten geprüft", so Köhler. Eine abschließende Bewertung des Schreibens sei noch nicht möglich.

Quelle: n-tv.de