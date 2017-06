Politik

Ende der Blockade: Golfstaaten stellen Katar Bedingungen

Die Beziehungen zum Iran einschränken, Al-Jazeera schließen, Terroristen nicht mehr unterstützen: Diese und weitere Forderungen stellen vier Golfstaaten an den Nachbarn Katar. Nur dann werde die umfassende Blockade des Landes beendet, heißt es.

In der Katar-Krise haben vier arabische Staaten dem Emirat einem Insider zufolge ihre Forderungen zur Beendigung ihrer Blockade vorgelegt. Zu den 13 Bedingungen gehörten demnach die Schließung des Senders Al-Jazeera und eine Einschränkung der Beziehungen zum Iran. Auch die Auflösung der türkischen Militärbasis in Katar wird gefordert, sagte ein Vertreter einer der vier Staaten der Nachrichtenagentur Reuters.

Zudem wurde die Führung Katars aufgefordert, umgehend die Unterstützung von Terroristen einzustellen und "bestimmten Personen" nicht mehr Zuflucht zu gewähren, sagte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Anwar Gargasch, laut einem Bericht des Senders Al-Arabija. Auch ein Ende der Beziehungen zur Muslimbruderschaft wurde gefordert.

Nähere Angaben zu den übrigen Forderungen wurden nicht gemacht. Katar haben zehn Tage Zeit, um die Forderungen zu erfüllen, hieß es weiter. Bei den Staaten handelt es sich um Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten. Der katarische Sender Al-Jazeera hatte in der Nacht unter Berufung auf Insider berichtet, die Forderungen seien vom Vermittler Kuwait an Katar übergeben worden.

Katar hat noch nicht auf die Forderungen reagiert. Es hatte aber bereits zuvor klargemacht, dass es einige der nun genannten Bedingungen nicht erfüllen werde.

Lebensmittel aus Iran und Türkei

Saudi-Arabien und eine Reihe weiterer sunnitisch-arabischer Staaten werfen Katar vor, Terrororganisationen wie den Islamischen Staat (IS) zu unterstützen. Sie werfen dem Golfstaat außerdem eine zu große Nähe zum schiitischen Iran vor. Die Länder brachen am 5. Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar ab, stoppten den Luftverkehr und schlossen die Grenzen. Weitere arabisch-islamische Staaten schlossen sich der Blockade an.

Das Emirat, eines der reichsten Länder der Welt, weist die Vorwürfe zurück. Es wird vom Iran - dem Erzrivalen Saudi-Arabiens - und der Türkei unterstützt. Teheran schickt nach eigenen Angaben täglich 1100 Tonnen Obst und Gemüse per Schiff in den Wüstenstaat. Die Türkei entsandte neben Flugzeugen auch erstmals ein Schiff mit Lebensmitteln.

Am Rande des G20-Gipfels in Hamburg Anfang Juli wollen die Staatschefs der Türkei und Saudi-Arabiens Insidern zufolge über die Katar-Krise sprechen. Das Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und König Salman sei am Mittwoch während eines Telefonats vereinbart worden, hieß es aus dem türkischen Präsidialamt.

