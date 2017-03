Politik

Militär spricht von Sabotage: Größtes Waffenlager der Ukraine explodiert

138.000 Tonnen Munition und Sprengstoff bewahrt die ukrainische Armee in Balaklija auf. In der Nacht verwandelt sich das Lager in ein Inferno. 20.000 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Laut Militär ist die Ursache klar.

Das größte Munitionslager der Ukraine ist nach Militärangaben durch einen Sabotageakt in Brand gesetzt worden. Das Lager in Balaklija in der Nähe von Charkiw im Osten des Landes stehe in Flammen, teilte das Militär in Kiew mit.

Knapp 20.000 Menschen aus den umliegenden Ortschaften wurden in Sicherheit gebracht, hieß es weiter. Im Umkreis von vierzig Kilometer wurde der Luftraum gesperrt. Mehr als 600 Rettungskräfte sind unter anderem mit zwei Feuerlöschzügen im Einsatz. Über Verletzte oder Tote war zunächst nichts bekannt. Ministerpräsident Wladimir Groisman kündigte an, zum Unglücksort zu reisen.

Nach Angaben des Militär-Staatsanwalts Anatoli Matjos ereigneten sich in der Nacht zunächst mehrere Explosionen. Anschließend sei ein Feuer ausgebrochen. Matjos sprach von "Sabotage". In dem Lager werden auf knapp 370 Hektar vor allem Artilleriegeschosse und Panzermunition aufbewahrt - insgesamt mehr als 138.000 Tonnen. Der ukrainische Fernsehsender One Plus One berichtete, bereits im Dezember 2005 habe es einen Brandanschlag auf das Waffenlager gegeben.

Im Konflikt zwischen den Rebellen und den militärischen Einheiten der Regierung in Kiew gab es seit April mehr als 10.000 Tote. Das Minsker Friedensabkommen von 2015 zielte darauf ab, durch den Abzug schwerer Waffen eine Pufferzone zwischen den Konfliktparteien zu schaffen. Doch die Waffenruhe wird von beiden Seiten immer wieder durchbrochen. Politische Bemühungen zur Beilegung des Konflikts kommen seit längerem nicht voran.

Quelle: n-tv.de