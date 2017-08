Politik

In Cambrils erschossen?: Hauptverdächtiger könnte schon tot sein

Nach dem Anschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona kann der Täter fliehen. Es handelt sich vermutlich um einen 17-Jährigen nach dem gefahndet wird. Nach Angaben der Polizei könnte er aber auch schon tot sein - erschossen in der Stadt Cambrils.

Der Attentäter von Barcelona, der zunächst entkommen war, ist nach jüngsten Erkenntnissen der katalanischen Polizei womöglich bei einem Polizeieinsatz in Cambrils erschossen worden. "Die Untersuchung geht in diese Richtung, es gibt mehrere Indizien, aber wir haben keinen konkreten Beweis", sagte ein Polizeisprecher in Barcelona. Drei der fünf mutmaßlichen Attentäter, die bei dem Einsatz in Cambrils erschossen wurden, seien inzwischen identifiziert.

Der Einsatz fand in der Nacht zum Freitag statt. Die mutmaßlichen Terroristen sollen kurz davor gewesen sein, in dem Badeort an der Costa Dorada einen weiteren Terroranschlag zu verüben. Sie waren nach Polizeiangaben mit einer Axt, Messern und einem Gürtel mit einer Sprengstoffattrappe bewaffnet.

Zudem verdichteten sich die Hinweise auf einen zusammenhängenden Anschlagsplan. Ursprünglich hätten die Attentäter einen Anschlag noch größeren Ausmaßes geplant, sagte der Sprecher. Er wies auf eine Explosion hin, die sich in der Nacht zum Donnerstag in Alcanar, 200 Kilometer südlich von Barcelona, ereignet hatte. Nach dieser Explosion hätten die Attentäter "nicht mehr das Material gehabt, um Anschläge noch größeren Ausmaßes zu verüben". Ein Mann war bei der Explosion gestorben.

Die Attentäter hätten vorgehabt, in Barcelona "einen oder mehrere Anschläge" zu verüben, sagte der Polizeisprecher. Durch die Explosion in Alcanar hätten sie sich gezwungen gesehen, ihre Planungen zu beschleunigen. Laut "El Pais" gehen die Ermittler davon aus, dass die Anschläge von einer Terrorzelle mit zwölf Mitgliedern verübt wurden. Sie sollen nach Angaben der katalanischen Polizei seit längerem in Alcanar vorbereitet worden sein. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf ein Haus in der Kleinstadt, sagte Polizeichef Josep Lluís Trapero.

Bisher vier Festnahmen

Am Donnerstag wurde gegen 17.00 Uhr ein Anschlag mit einem weißen Lieferwagen auf der Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona verübt. Im rund hundert Kilometer südlich von Barcelona gelegenen Cambrils lenkten Angreifer dann gegen Mitternacht einen Pkw in eine Gruppe von Passanten und verletzte mehrere Menschen. Eine Frau erlag inzwischen ihren Verletzungen. Bei den Anschlägen wurden mindestens 14 Menschen getötet und mehr als hundert verletzt.

Der 17-jährige Hauptverdächtige sei nach der Todesfahrt am Donnerstagabend zu Fuß geflüchtet, berichtete die Zeitung "El Mundo" unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Bei dem Verdächtigen soll es sich um Moussa Oukabir handeln. Dem Bericht zufolge ist er der jüngere Bruder von Driss Oukabir, der bereits am Donnerstag in Gewahrsam genommen wurde. Moussa Oukabir habe bis zuletzt in Ripoll bei seinen Eltern gewohnt, schrieb "El Mundo".

Der Jugendliche hatte seinem Bruder Driss demnach den Pass gestohlen und unter dessen Namen den Lieferwagen angemietet, mit dem der Anschlag in Barcelona verübt wurde. Diese Version wurde von Driss Oukabir bestätigt. Dieser stammt aus Marokko und hatte sich am Donnerstagabend in Ripoll der Polizei gestellt, nachdem er Bilder von sich im Fernsehen gesehen hatte.

Im Zusammenhang mit den Anschlägen gab es bisher vier Festnahmen. Die bisher letzte Zugriff erfolgte in der katalanischen Kleinstadt Ripoll nördlich von Barcelona, teilte die katalanische Polizei über Twitter mit. Weitere Angaben zur festgenommenen Person gab es nicht. Bereits am frühen Morgen war nach Angaben der spanischen Zeitung "El Pais" ein dritter Verdächtiger in Ripoll festgenommen worden.

Bei den vier Festgenommenen handelt es sich um vier Marokkaner und einen Spanier aus der nordafrikanischen Exklave Melilla. Sie sind 21, 27, 34 und 38 Jahre alt. Keiner von ihnen sei im Zusammenhang mit Terrorismus bekannt gewesen, schrieb die Polizei auf Twitter.

Quelle: n-tv.de