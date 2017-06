Politik

Erneute Provolation: Nordkorea feuert mehrere Raketen ab

Während die USA und Südkorea ihre gemeinsamen Manöver intensivieren, setzt Nordkorea seine Raketentests unvermindert fort. Diesmal startet Pjöngjang ballistische Geschosse, vermutlich Seezielflugkörper, in der Umgebung von Wonsan.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas erneut Raketen getestet. Bei den Tests am Donnerstag habe es sich offenbar um Land-Schiffs-Raketen gehandelt, teilte das südkoreanische Militär mit. Die Geschosse seien in der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan abgefeuert worden und etwa 200 Kilometer weiter im Meer gelandet.

Nordkorea hatte in der Vergangenheit ungeachtet wachsender Spannungen mit dem Westen seine Serie von Raketen-Tests fortgesetzt. So hatte das international nahezu isolierte Land Ende Mai eine Kurzstreckenrakete abgefeuert.

Auch hatte Nordkorea erneut Atomtests durchgeführt und damit wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Die USA drohten jüngst mit einer möglichen militärischen Reaktion auf das Vorgehen Nordkoreas.

Zunächst intensivierten sie aber die gemeinsamen militärischen Übungen mit der Armee Südkoreas. Zudem soll ein Raketenabwehrsystem errichtet werden.

Quelle: n-tv.de