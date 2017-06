Politik

Waldbiwak und Staatsstreich: Polizei geht gegen rechtsextreme Gruppe vor

In insgesamt 14 Wohnungen sucht die Polizei nach Beweisen gegen eine Gruppe Rechtsextremer. Die sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet haben. Offenbar veranstalteten sie zudem militärische Zeltlager in Thüringen.

Mit einer Razzia ist die Polizei am frühen Morgen in Thüringen und Niedersachsen gegen eine Gruppierung mit rechtsextremen Bezügen vorgegangen. Deren Mitglieder sollen unter anderem bewaffnete Waldbiwaks in Südthüringen veranstaltet oder daran teilgenommen haben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Erfurt mit.

Durchsucht wurden demnach 14 Objekte in Südthüringen, im Raum Erfurt und in Göttingen. Dabei handelte es sich meist um Wohnräume, in denen nach Beweisen gesucht wurde. An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten des Bundes wie die GSG 9 sowie der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen und Thüringen beteiligt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung richten sich gegen 13 Beschuldigte, von denen laut Erfurter LKA zumindest einige einer "international agierenden rechtsextremen Bewegung" zuzurechnen sein sollen. Deren Ziel sei, die Staats- und Gesellschaftsordnung in Deutschland und anderen europäischen Staaten abzuschaffen. Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler nicht.

Quelle: n-tv.de