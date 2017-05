Politik

Einsatz im Norden Manchester: Polizei und Armee prüfen neuen Terrorhinweis

Drei Tage nach dem Terroranschlag von Manchester wird die britische Armee zu einem Einsatz zu einem College in der nordenglischen Stadt beordert. Anwohner sollen umgehend die Gegend verlassen, teilt die Polizei mit.

In der nordenglischen Stadt Manchester läuft ein großer Anti-Terror-Einsatz. Wie die Polizei mitteilte wurde sie zu einem College im Stadtteil Trafford gerufen. Auslöser sei ein Anruf gewesen. Sie rief die britische Armee zur Hilfe hinzu. Ob der Einsatz in Verbindung zu dem Anschlag am Montag steht, ist ungewiss.

Die Polizei sperrte mehrere Straßen in der Umgebung ab. Anwohner werden gebeten, die Gegend zu verlassen. Reporter britischer Medien berichten davon, dass Polizisten empfehlen, in Deckung zu gehen. Bei der Unterstützung durch die Armee soll es sich um Bombenräumexperten handeln.

Bei dem Attentat auf Besucher einen Popkonzerts hatte Salman Abedi 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Kinder und Jugendliche. Auch die britischen Ermittler gehen inzwischen eindeutig von einer Gruppe rund um Abedi aus.

Quelle: n-tv.de