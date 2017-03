Politik

Mitarbeiterin in Paris verletzt: Postsendung explodiert am IWF-Sitz

Am Pariser Sitz des Internationalen Währungsfonds explodiert offenbar eine Briefbombe. Eine Frau wird an Gesicht und Händen verletzt. Das Bundesfinanzministerium hatte gestern eine ähnliche Sendung von Linksautonomen aus Athen erhalten.

Am Pariser Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist eine Frau durch eine explodierende Postsendung verletzt worden. Die Assistentin eines leitenden Mitarbeiters habe im Gesicht und an den Händen Verletzungen erlitten, als sie die Sendung öffnete, hieß es aus Polizeikreisen. Den Ermittlern zufolge könnte ein Knallkörper hinter der Explosion stecken.

Vorsorglich wurden mehrere Mitarbeiter des IWF aus dem Gebäude gebracht. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem im Bundesfinanzministerium in Berlin eine Paketbombe eingegangen war. Als Absender bekannte sich dort eine linksextremistische griechische Gruppierung.

Die Autonome Untergrundorganisation "Konspiration der Feuerzellen" will die Briefbombe an die Poststelle des Bundesfinanzministeriums geschickt haben. "Wir übernehmen die Verantwortung für die Entsendung der Paket-Attrappe an den Finanzminister Deutschlands", hieß es in einer Erklärung der Autonomen im Internet.

In der Poststelle des Ministeriums in Berlin nahe dem Potsdamer Platz war in einem Paket beim routinemäßigen Röntgen ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts identifizierte das im Paket enthaltene Gemisch als "Blitzknallgemisch". Dieses wird häufig bei der Herstellung von Pyrotechnik eingesetzt.

