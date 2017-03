Politik

Premier braucht neue Partner: Rutte gewinnt Parlamentswahl deutlich vor Wilders

Die Wahllokale in den Niederlanden sind geschlossen - erste Prognosen liegen vor. Demnach wird die VVD von Premier Rutte stärkste Partei. Die PVV des Rechtspopulisten Wilders liegt deutlich zurück. Er gibt sich jedoch kämpferisch.

In den Niederlanden ist die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte einer Prognose zufolge als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Sie kam demnach auf 31 Sitze im Parlament, meldete der TV-Sender NOS. Allerdings verlor die Partei im Vergleich zur Wahl 2012 insgesamt zehn Sitze.

Die Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders - der nur er angehört - bleibe demnach trotz Zugewinnen weit hinter den Erwartungen zurück, hieß es weiter. Sie erreicht 19 Sitze (2012: 15). Die christdemokratische CDA und die linksliberale D66 kamen ebenfalls auf jeweils 19 Sitze, beide gewannen Stimmen hinzu. Insgesamt sitzen in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments 150 Abgeordnete.

Wilders reagierte kämpferisch auf den Dämpfer bei der Wahl. "Rutte ist mich noch lange nicht los", schrieb er auf Twitter. Wilders bedankte sich zugleich bei seinen Wählern. "Wir haben Sitze dazugewonnen! Der erste Sieg ist geschafft!", schrieb der 53-Jährige.

Die Wahlbeteiligung lag bei 81 Prozent - deutlich höher als bei der vorigen Wahl 2012, als sich knapp 75 Prozent beteiligten. Insgesamt waren 13 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl aufgerufen.

Es galt als sicher, dass die bisher regierende Koalition aus Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) und der sozialdemokratischen Partei der Arbeit (PvdA) ihre Mehrheit verlieren wird. Dies liegt vor allem an dem dramatischen Einbruch der Sozialdemokraten, die auf 9 Sitze kommt - von 38 bei der Wahl 2012. Die Grünen konnten sich dagegen auf 16 Sitze vervierfachen. Nun werden schwierige Koalitionsverhandlungen erwartet.

Eine Beteiligung von Wilders an der künftigen Regierung galt als ausgeschlossen. Fast alle Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm in einer Koalition abgelehnt. Wilders sagte kurz nach seiner Stimmabgabe in Den Haag, selbst wenn seine Partei für die Freiheit (PVV) es nicht schaffen sollte, stärkste Kraft zu werden, habe sie doch gewonnen: "Wir haben dieser Wahl unseren Stempel aufgedrückt. Jeder redet über unsere Themen", sagte er mit Blick auf die Debatten über Migration, den Islam und die EU.

Eine Rekordzahl von 28 Parteien bewarb sich um die 150 Sitze in der Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments. Nach den Umfragen können bis zu 14 auch tatsächlich ins Parlament einziehen - eine Sperrklausel wie die Fünf-Prozent-Hürde in Deutschland gibt es nicht.

Die Wahl galt auch als Hinweis auf das Abschneiden anderer anti-europäischer Bewegungen und Parteien in der EU. Im April/Mai folgt die Präsidentschaftswahl in Frankreich mit Marine Le Pen vom Front National, im September die Bundestagswahl mit der AfD.

Europa reagiert erleichtert

Der liberale Europaparlamentarier Guy Verhofstadt begrüßte den prognostizierten Wahlsieg Ruttes. "Tolle erste Prognose", twitterte der ehemalige belgische Ministerpräsident. "Proeuropäische Parteien im Aufschwung." Damit blieben die Niederlande eine liberale und proeuropäische Hochburg, schrieb er.

"Niederlande, oh Niederlande, du bist ein Champion! Wir lieben Oranje für sein Handeln und sein Tun! Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis!", schrieb Kanzleramtschef Peter Altmaier von der CDU auf Twitter.

CSU-Chef Horst Seehofer reagierte erleichtert. "Bei Wahlen mit nationalen Bedeutungen bekommen die seriösen bürgerlichen Parteien Zuspruch, wenn sie den Menschen überzeugende Antworten auf ihre Fragen geben", sagte er während eines Besuchs in Moskau. Rutte habe den Wählern beste Zahlen vorweisen können, etwa bei den Beschäftigten oder der Jugendarbeitslosigkeit, sagte Seehofer.

Quelle: n-tv.de