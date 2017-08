Politik

Autor muss in Spanien bleiben: Schriftsteller Akhanli kommt frei

Spaniens Justiz lässt den auf Betreiben der Türkei in Spanien festgenommenen deutschen Schriftsteller Dogan Akhanli frei. Nach Deutschland zurückkehren kann der 60-Jährige zunächst jedoch nicht.

Der türkischstämmige deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli kommt auf freien Fuß. Das teilte der Anwalt des Autors, Ilias Uyar, nach einer Gerichtsanhörung in Madrid mit. Akhanli darf die spanische Hauptstadt jedoch zunächst nicht verlassen.

Die Türkei habe jetzt 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag in Spanien zu stellen und zu begründen. Dann werde es in Spanien ein Auslieferungsverfahren mit Anhörung geben.

Akhanli war am Samstag in seinem spanischen Urlaubsdomizil in Granada auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Der 60-Jährige wurde per internationalem Haftbefehl gesucht. Außenminister Sigmar Gabriel hatte Spanien dazu aufgerufen, Akhanli nicht auszuliefern.

Spanischen Medienberichten zufolge wird Akhanli in der Türkei die Mitgliedschaft in einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung vorgeworfen. 2010 war er wegen der Teilnahme an einem bewaffneten Raubüberfall mit Todesfolge angeklagt worden. Im Jahr 2011 wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Freispruch wurde 2013 aufgehoben.

Akhanli kam in den 90er-Jahren nach Deutschland und lebt in Köln. Er hat 2001 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

