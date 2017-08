Politik

FBI übernimmt Ermittlungen: Täter von Charlottesville ist ein 20-Jähriger

Ein rechter Nationalist macht das Zusammentreffen einer rechten und einer linken Demonstration in der US-Stadt Charlottesville zum Blutbad. Die Bundespolizei FBI ermittelt wegen Verstoßes gegen die Bürgerrechtsgesetze. Der Tatverdächtige ist fast noch ein Teenager.

Die US-Bundespolizei FBI hat die Ermittlungen zu der tödlichen Auto-Attacke in der Stadt Charlottesville übernommen. Der Fall werde als möglicher Verstoß gegen die Bürgerrechtsgesetze behandelt, teilte das FBI mit.

Als Verdächtigen hat die Polizei den 20-jährigen James Alex Fields Junior in Gewahrsam genommen. Er soll sein Auto vorsätzlich in eine Gruppe von Menschen gesteuert haben, die gegen eine Kundgebung von rechtsextremen und teils rassistischen Gruppen in Charlottesville protestiert haben.

Bei der Attacke war eine Frau getötet worden, 19 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Ob der Verdächtige ein politisches Motiv hatte, war zunächst unklar.

Justizminister wird deutlicher als Trump

US-Justizminister Jeff Sessions übte scharfe Kritik an dem Gedankengut der rechten Marschierer in Charlottesville. "Wenn Rassismus und Hass zu solchen Handlungen führen, dann ist das Verrat an unseren wichtigsten Werten und kann nicht toleriert werden", erklärte er. Die Gewalt in Charlottesville treffe "das Herz von Recht und Ordnung in Amerika".

Sessions war im Wahlkampf ein enger Verbündeter von Präsident Donald Trump; Meinungsverschiedenheiten zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre haben das Verhältnis zwischen beiden aber abkühlen lassen. Trump hatte nach den Ausschreitungen in Charlottesville in allgemeiner Form die Gewalt kritisiert; auch in seiner eigenen Partei zog er sich daraufhin Kritik zu, weil er die Rechtsextremisten nicht ausdrücklich als Urheber benannte.

