Politik

"50 Jahre sind genug": Tausende Israelis demonstrieren für Frieden

Seit 50 Jahren halten israelische Truppen die Palästinensergebiete besetzt - und verlassen sich dabei auf die stille Zustimmung der Bevölkerung. Dass nicht jeder Israeli mit dem Besatzungsregime einverstanden ist, beweist nun eine Großdemonstration in Tel Aviv.

Tausende Israelis haben am Samstagabend in Tel Aviv für eine friedliche Lösung des Konflikts mit den Palästinensern demonstriert. Sie trugen Protestschilder gegen die seit 50 Jahren andauernde Besatzung der Palästinensergebiete. "50 Jahre sind genug - Frieden jetzt!", stand auf einem der Schilder. Nach Schätzungen der Zeitung "Haaretz" nahmen rund 15.000 Menschen teil. Oppositionsführer Izchak Herzog warf in einer Ansprache auf dem zentralen Rabin-Platz dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu vor, Furcht zu säen und Gelegenheiten für eine Friedensregelung verpasst zu haben.

Während der Demonstration wurde auch eine Mitteilung des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas verlesen. "Es ist an der Zeit, dass wir in Frieden, Harmonie, Sicherheit und Stabilität zusammmenleben", sagte er den Angaben zufolge. Die einzige Lösung seien zwei Staaten für zwei Völker in den Grenzen vor dem Sechs-Tage-Krieg 1967. Er forderte Israel auf, einen Staat Palästina anzuerkennen und die Besatzung zu beenden.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag und Dienstag Israel und die Palästinensergebiete besucht. Trump will beide Seiten zu neuen Friedensverhandlungen bewegen und für die Region den "ultimativen Deal" in Aussicht gestellt.

