Politik

Pfeifkonzert in Münster: Tausende protestieren gegen AfD-Empfang

Die AfD hält im Münsteraner Rathaus ihren Neujahrsempfang ab. Rund 8000 Menschen sammeln sich in der Innenstadt und protestieren gegen die Rechtspopulisten. Auch viele Geschäftsleute in der Innenstadt setzen ein Zeichen.

Mehrere tausend Menschen haben am Freitagabend in Münster gegen einen Neujahrsempfang der AfD protestiert. Die Polizei Münster sprach bei Twitter von rund 8000 Demonstranten in der Innenstadt. Auf Plakaten war etwa "Münster bleibt schön" oder "Hass ist keine Alternative" zu lesen. "Nazis raus", riefen Demonstranten. Zudem löschten Geschäftsleute am zentralen Prinzipalmarkt als Zeichen des Protests nach und nach die Lichter in ihren Schaufenstern. Auch am Historischen Rathaus wurde die Beleuchtung ausgeschaltet.

Der AfD-Kreisverband Münster hatte in den Festsaal des Rathauses eingeladen. Auch Parteichefin Frauke Petry war zu dem Treffen im Festsaal gekommen. Den "Westfälischen Nachrichten" zufolge gab es immer wieder Pfeifkonzerte, Demonstranten belagerten das Rathaus von allen Seiten. Die Stadtverwaltung hatte zuvor argumentiert, dass alle Parteien grundsätzlich gleich behandelt würden - deshalb habe man der AfD einen Raum für den Neujahrsempfang zur Verfügung gestellt

Kirchen, Gewerkschaften, der Integrationsrat und Kulturgruppen hatten den Protest gegen den Neujahrsempfang der AfD organisiert. Die Kundgebung vor dem Rathaus hatte das Bündnis "Keinen Meter den Nazis" angemeldet. Das Bündnis wirft der AfD vor, "menschenverachtende Hetze" zu verbreiten.

Quelle: n-tv.de