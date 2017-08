Politik

Terroranschlag auf "Las Ramblas": Transporter überfährt Fußgänger in Barcelona

In Barcelona rast ein Fahrzeug in eine Menschenmenge. Die Sicherheitskräfte sprechen von mehreren Verletzten. Lokale Medien berichten von zwei Toten. Auf der Flaniermeile "Las Ramblas" bricht Panik aus. Fußgänger flüchten sich in die Seitenstraßen.

In der spanischen Großstadt Barcelona ist ein Kleintransporter auf der Touristenmeile "Las Ramblas" in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei bestätigte, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat. Es habe mehrere Verletzte gegeben, hieß es auf dem Twitteraccount der Guardia Civil. Lokale Medien berichteten, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Dies ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Die Polizei sprach von einem "massiven Zusammenstoß", der durch den Fahrer eines Lieferwagens herbeigeführt worden sei. Lokalen Medienberichten zufolge soll der Fahrer zu Fuß vom Tatort geflüchtet sein.

Auf Bildern, die Augenzeugen in den sozialen Netzwerken geteilt hatten, waren mehrere Menschen zu sehen, die vor einem Geschäft am Boden liegen und von Sanitätern versorgt werden. Der Unglücksort wurde abgeriegelt, fünf Krankenwagen und rund 20 Polizeifahrzeuge sind vor Ort.

Unter Passanten brach nach dem Vorfall Panik aus. Zahlreiche Menschen flüchteten sich in Seitenstraßen der auch bei Touristen beliebten Einkaufsmeile in der Altstadt von Barcelona. Die Straße wurde von der Polizei weiträumig abgesperrt.

