Reaktion auf Kims Raketentests: USA und China diskutieren neue Sanktionen

Die Vereinten Nationen könnten schon bald weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängen. Aus Diplomatenkreisen heißt es, dass die USA und China entsprechende Verhandlungen führen.

Die USA und China verhandeln Diplomaten zufolge über eine Verschärfung der UN-Sanktionen als Reaktion auf Nordkoreas wiederholte Raketentests. Unklar war, ob sich die Regierung in Peking zu härteren Schritten gegen ihren Verbündeten bereiterklären würde, verlautete am Dienstag aus UN-Diplomatenkreisen. Die USA könnten China dazu drängen, zumindest eine Resolution der Vereinten Nationen mitzutragen, in der die Raketentests des abgeschotteten kommunistischen Staates verurteilt werden. Darüber hinaus könnten aber auch weitere Personen und Organisationen mit Verbindung zum nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramm auf Sanktionslisten gesetzt werden.

Trotz der Sanktionen und internationaler Kritik treibt Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm voran. In den vergangenen Monaten testete das Land verstärkt Raketen, nachdem es im vorigen Jahr auch zwei Atomtests gegeben hatte. Die USA haben China aufgefordert, seinen Einfluss geltend zu machen und den Verbündeten zu zügeln. US-Präsident Donald Trump hat einen Angriff auf Nordkorea nicht ausgeschlossen, aber auch erklärt, auf eine nicht-militärische Lösung etwa durch schärfere Sanktionen zu setzen.

In der Vergangenheit haben die Sicherheitsratsmitglieder China und USA wiederholt im Vorfeld neue Sanktionen verhandelt, bevor der die restlichen Ratsmitglieder eingeschaltet wurden. Der UN-Sicherheitsrat hat erstmals im Jahr 2006 Strafmaßnahmen gegen Nordkorea verhängt.

Quelle: n-tv.de