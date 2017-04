Politik

Gesetz bedroht Lehranstalt: Ungarn demonstrieren für Soros-Uni

Der rechtsgerichteten Regierung ist die vom US-Milliardär George Soros gegründete Central European University schon lange ein Dorn im Auge, ein Gesetzentwurf zielt auf ihre Schließung ab. Rund 10.000 Ungarn demonstrieren für den Erhalt der Universität.

In Budapest haben am Sonntagabend mehrere tausend Menschen für den Erhalt der vom US-Milliardär George Soros gegründeten Universität demonstriert, die sich durch Gesetzespläne der rechtsgerichteten Regierung bedroht sieht. Die Demonstranten, deren Zahl ein AFP-Fotograf auf rund 10.000 schätzte, forderten die Wahrung der akademischen Freiheiten in Ungarn. An der Kundgebung beteiligten sich gegenwärtige und frühere Studenten, Lehrkräfte und Unterstützer.

Der ungarnstämmige Soros hatte die Central European University (CEU) 1991 in Budapest gegründet. An der angesehenen Hochschule studieren rund 1400 Studenten aus etwa hundert Ländern.

Die Universität sieht ihre Existenz durch Gesetzespläne der Regierung bedroht. Diese will die Befugnis von Universitäten mit Hauptsitz außerhalb der EU, ungarische Abschlüsse zu verleihen, einschränken. Zudem soll vorgeschrieben werden, dass ausländische Universitäten, die in Ungarn operieren, auch einen Campus in ihrem Heimatland haben müssen. Die CEU ist in den USA registriert, unterhält dort aber keine Lehranstalt.

Kritiker werten den Gesetzentwurf der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban als direkten Versuch, die Universität des Orban-Kritikers Soros aus Ungarn zu vertreiben. Am Freitag hatte auch das US-Außenministerium seine Besorgnis hinsichtlich der Gesetzespläne zum Ausdruck gebracht und vor jedem Versuch gewarnt, "den Betrieb oder die Unabhängigkeit der CEU zu kompromittieren".

