Reise

Elektronischer Maut sei Dank: Freie Fahrt in Frankreich und Spanien

Warten an Mautstationen in Frankreich und Spanien muss man nicht: Wer sich vor der Urlaubsfahrt eine elektronische Bip&Go-Mautplakette besorgt, fährt auf schnellen Sonderspuren. Die Kosten dafür sind im Verhältnis zur Zeitersparnis gering.

Der Urlaub ist vorüber, doch noch steht die Rückreise mit dem Auto an. Die Fahrt lässt sich erheblich beschleunigen, wenn man nicht an den Mautstellen anhalten muss. Denn sie sind ein Ärgernis für alle Urlauber, die mit dem Auto oder dem Motorrad auf den Autobahnen in Frankreich und Spanien unterwegs sind: die Wartezeiten vor den Mautstationen, die nur Bargeld oder Kreditkarten akzeptieren. Gleich daneben fährt man dank der elektronischen Mautplakette einfach durch. Auch ausländische Autobahnnutzer können mit dem Bip&Go-System die Mautschranken bei den Extraspuren mit dem großen orangefarbenen "T" (für Télépéage) öffnen.

Die elektronische Plakette gibt es in zwei Ausführungen. Wer mindestens einmal im Monat mautpflichtige Autobahnen benutzt (zum Beispiel, weil man ein Feriendomizil besitzt), fährt am besten mit einem Jahresabonnement für 15 Euro. Reist man nur ein paar Mal pro Jahr durch Frankreich oder Spanien, reicht das A-la-Carte-Modell an. Hier fällt die Monatsgebühr von 1,70 Euro nur in den Monaten an, in denen die Plakette tatsächlich genutzt wird.

Maut- und Parkgebühren kommen zum Abonnementpreis hinzu und werden automatisch vom Konto abgebucht. Die Plakette selbst kostet einmalig 10 Euro, weitere 10 Euro werden für Versandkosten ins Ausland fällig.

Kästchen zur Befestigung der Plakette wird mitgeliefert

Beantragt werden kann die Plakette auf der deutschsprachigen Webseite von Bip&Go. Der Versand erfolgt innerhalb von 48 Stunden nach Bestellung, die Halterung zur Befestigung an der Frontscheibe wird mitgeliefert.

Die Plakette gilt auf allen französischen Autobahnen, auf dem Viaduc de Millau sowie in über 300 Parkhäusern und Tiefgaragen in Frankreich. Außerdem ist Bip&Go seit 2016 die einzige französische Mautplakette, die auch auf spanischen Mautautobahnen gilt. Das kostet 2,50 Euro pro Nutzungsmonat in Spanien.

Quelle: n-tv.de