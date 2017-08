Reise

Erste Hilfe aus der Luft: Retter testen Drohnen auf Usedom

Jedes Jahr verunglücken Menschen beim Schwimmen in der Ostsee. Auf Usedom soll nun neue Technik zum Einsatz kommen. Helfer erwarten, wertvolle Zeit im Einsatz zu gewinnen.

Mit einer Rettungsdrohne will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Gefahr geratenen Schwimmern an der Ostsee helfen. Auf der Insel Usedom wollen die Helfer das Gerät, das mit einer Schwimmhilfe ausgestattet ist, testen. Die Drohne kann die Schwimmhilfe in der Nähe des Hilfesuchenden abwerfen. Für Schwimmer in Not könnten so wertvolle Sekunden bis zum Eintreffen der Rettungsschwimmer gewonnen werden, sagte Thomas Pohlers vom DRK-Kreisverband Ostvorpommern-Greifswald.

Zudem soll die mit Kamera ausgestattete Drohne Sucheinsätze in der strandnahen Ostsee unterstützen. Die Luftfahrtbehörde hat eigenen Angaben zufolge für das Pilotprojekt eine befristete Genehmigung erteilt. Auch der Datenschutzbeauftragte des Landes habe dem Einsatz der Drohne zugestimmt. Nach Angaben der Behörden ist es der erste Einsatz von Rettungsdrohnen an Stränden in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Ostsee gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. Immer wieder kommt es entlang der Küste zu tödlichen Badeunfällen. Allein in diesem Jahr sind bereits gut ein Dutzend Menschen tödlich verunglückt.

Quelle: n-tv.de