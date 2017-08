Reise

Keine 08/15-Erlebnisse: Verrückte Tipps für Toskana-Urlauber

Die Toskana ist bei deutschen Urlaubern sehr beliebt - doch auch abseits der 08/15-Aktivitäten gibt es vieles zu entdecken. Von Ungeheuern bis zu kulinarischen Erlebnissen der etwas abgedrehteren Art. Ein Überblick über die verrücktesten Attraktionen.

Wer im Toskana-Urlaub einmal besondere Dinge erleben will, der kann abseits der ausgetrampelten Pfade fündig werden:

Tipp 1:

Wie wäre es denn mal mit einem Besuch im "Park der Ungeheuer"? Ein finster dreinblickender Zeitgenosse aus dem 16. Jahrhundert heißt Apennin. In seinem Inneren verbergen sich mehrere Grotten und ein komplexes Wassersystem, das früher dafür sorgte, dass aus seinen Augen Wasser floss. Forscher rätseln bis heute, wofür die Grotten und Treppen eigentlich errichtet wurden. "Park der Ungeheuer" heißt diese Sehenswürdigkeit nahe Bomarzo. In ihm stehen mehrere riesige, gruselige Skulpturen, die der Adelige Vicino Orsini im 16. Jahrhundert errichten ließ. Damit wollte er die Trauer über den Tod seiner Frau verarbeiten. Ob ihm das gelungen ist, ist nicht überliefert. Für einen Ausflug mit Grusel-Faktor eignet sich der Park aber auf alle Fälle.

Tipp 2:

Wirklich skurril geht es auch im Kunstpark Giardino dei Tarocchi zu. Die französischstämmige Künstlerin Niki de Saint Phalle hat den Park geplant, seit 1998 ist er in den Sommermonaten für die Öffentlichkeit zugänglich. Ein Teil der Beton-Figuren ist begehbar und mit Spiegeln, Glas und Keramiken verziert.

Tipp 3:

Wie wäre es mit einem erholsamen Bad im Schlamm? Bagni San Filippo ist bekannt für seine thermalen Quellen. Das Wasser bahnt sich hier in wahren Sturzbächen seinen Weg. Gut für Haut und Seele. Der einzigartige Blick auf die weißen Kalkformationen ist in den meist überschaubaren Eintrittsgeldern natürlich enthalten.

Tipp 4:

Wem ein "Dinner in the Dark" schon immer zu langweilig war, der sollte nach Volterra nahe Pisa reisen. Im Fortezza Medicea, einer Festung aus dem 16. Jahrhundert, wird ein "Dinner in Prison", also ein Abendessen im Gefängnis, angeboten. Außerdem ist das altehrwürdige Bauwerk des Öfteren Schauplatz für Konzerte und Theateraufführungen.

Tipp 5:

Rund 30 Minuten vor den Toren von Florenz arbeitet einer der besten Eismacher des Landes. Dessen Spezialität: Eis aus Blauschimmelkäse. Die "Gelateria di Castellina" bietet neben 24 verschiedenen Geschmacksrichtungen auch Kurse an, in denen Interessierte in die Kunst des Eismachens eingeführt werden.

Tipp 6:

Die Region in Norditalien zählt seit Jahren zu den Lieblings-Adressen der Deutschen. Das ein oder andere Highlight dürfte den meisten Urlaubern bislang aber verborgen geblieben sein. In Florenz gibt es zum Beispiel diese Leckerbissen: Bullen-Penis und -Hoden. Am Mercato Centrale, einem der bekanntesten Märkte der Stadt, wird die Delikatesse zum Kauf angeboten. Doch dieser Tipp wäre für den Einen oder Anderen doch eher eine Überwindung.

Quelle: n-tv.de