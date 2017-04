Reise

Näher kommt man der Sonne nicht: Vulkan-Trekking auf Chimborazo in Ecuador

Im Jahr 1802 versuchte Alexander von Humboldt, den Chimborazo zu besteigen und machte den höchsten Vulkan Ecuadors zu einem Mythos. Heute folgen Bergsteiger, Trekkingtouristen und Abenteurer den Spuren des großen Entdeckers und Naturforschers.

Alexander von Humboldt bluten die Hände, als er sich die steilen Hänge des Chimborazo hinaufkämpft. Es ist der 23. Juni 1802 in den Anden des heutigen Ecuadors, das scharfe Gestein des Vulkans schlitzt bei jedem Fehltritt die Haut auf.

"Unsere Begleiter waren vor Kälte erstarrt und ließen uns im Stich", notiert Humboldt später in seinem Tagebuch. "Sie versicherten, sie würden vor Atemnot sterben, obwohl sie uns wenige Stunden zuvor voller Mitleid betrachtet und behauptet hatten, daß die Weißen es nicht einmal bis zur Schneegrenze schaffen." Eine Fehleinschätzung. Der berühmte Naturforscher steigt so hoch wie kein Mensch zuvor.

Vulkan ziert Wappen Ecuadors

Mit dem Versuch am Chimborazo, der damals als höchster Berg der Erde galt, begründete Humboldt einen Mythos. Er inspirierte Schriftsteller und Maler. Simón Bolivar stilisierte den eigenen Gipfelsturm 1822 gar zum Symbol für die Befreiung Südamerikas von den Spaniern. Heute ziert der 6268 Meter hohe Vulkan das Wappen Ecuadors.

Humboldt beklagte damals noch das Fehlen eines einheimischen Führers. Auf diesen Komfort müssen Trekkingtouristen heute nicht verzichten. Die Agenturen in Ecuadors Hauptstadt Quito bieten eine kommerzielle Besteigung des technisch leichten Vulkans auch für Reisende an, die noch nie auf Steigeisen gelaufen sind. Der Aufstieg ist keine Pionierleistung mehr, aber immer noch ein großes Abenteuer. Viele scheitern, an der Höhe, an der Kondition.

"Todo bien?" Alles in Ordnung? Bergführer Wily Rivera Iza dreht sich in der milden Gipfelnacht immer wieder zu seinem Klienten um und erkundigt sich nach dessen Wohlbefinden. Es ist gut zwei Stunden nach Mitternacht, jenseits von 5200 Metern, Sterne am Himmel. Die Route führt bald über den Gletscher, steil bergan. Die Luft ist schon ziemlich dünn. Das Atmen fällt schwer. Sí sí, todo bien, noch.

Höhemkrankheit droht

Wer sich unvorbereitet an den Chimborazo wagt, wird scheitern oder riskiert seine Gesundheit. Eine gute Akklimatisierung ist wichtig, sonst droht "Soroche", die Höhenkrankheit. Die Symptome beschrieb Humboldt vor mehr als 200 Jahren als Erster: "Wir fühlten eine Schwäche im Kopf, einen ständigen Schwindel, der in der Situation, in der wir uns befanden, sehr gefährlich war." Hinzu kamen Übelkeit und Zahnfleischbluten. Der Forscher erfasste den Effekt der Höhe auf den Körper erstaunlich präzise: Der geringe Sauerstoffpartialdruck sorgt dafür, dass die Lunge viel weniger Sauerstoff aufnehmen kann als auf Seehöhe.

Für den Chimborazo braucht man deshalb eine Woche Zeit. Die rund 300 Kilometer lange "Straße der Vulkane" in Ecuador bietet zum Glück viele Optionen, um sich auf die Nacht der Nächte vorzubereiten.

Fünf Tage zuvor sitzt Bergführer Wily auf der Terrasse einer Hacienda nördlich von Quito und bespricht die Touren: zuerst auf den Fuya Fuya (4263 Meter), dann auf den Imbabura (4630 Meter), zuletzt eine kleine Technikschulung am Vulkan Cayambe in etwa 5000 Metern Höhe. So kann sich der Körper langsam an die Höhe gewöhnen.

Sogar Halluzinationen möglich

Wily stand schon mehr als 100 Mal auf dem Gipfel des Chimborazo. "Wenn du dich nicht gut angepasst hast, wirst du Probleme bekommen und wir müssen umkehren", warnt der kleine stämmige Ecuadorianer mit den sanften Augen. Warm scheint das Abendlicht auf die Gegend nahe dem Ort Cayambe. Das ewige Eis ist noch weit weg. In großer Höhe seien sogar Halluzinationen möglich, erklärt Wily. "Manche Kunden haben dort schon Bären und Füchse gesehen."

Die Tour auf den Fuya Fuya beginnt ganz zahm an der Laguna Mojanda auf 3600 Metern. Páramo heißt die tropisch-alpine Landschaft nahe des Äquators in dieser Höhe. Gelb blüht der Romerillo. Vom Kratersee aus verläuft der Trampelpfad durch das typische Ichu-Gras, auch "Paya" genannt. "Die Menschen benutzen es zur Dämmung ihrer Häuser", sagt Wily. Dann zerreibt er einen Strauch, der leicht nach Minze riecht und im Tee angeblich gegen die Höhenkrankheit helfen soll.

Durchmesser von mehreren Kilometern

Entspannte zwei Stunden sind es auf den Fuya Fuya. Von oben kann man bis nach Quito schauen, was überrascht, weil die Autofahrt zum Berg zwei Stunden gedauert hat. Man bemerkt: Die Ausdehnung des Vulkans ist gewaltig. Der Fuß hat einen Durchmesser von mehreren Kilometern.

Auch die Höhe der Berge unterschätzt das Auge. Die Millionenstadt Quito zum Beispiel liegt bereits auf 2850 Metern. Humboldt schrieb treffend: "Berge, die uns durch ihre Höhe in Erstaunen versetzen würden, wenn sie am Meeresufer stünden, sehen aus wie bloße Hügel, wenn sie sich auf dem Rücken der Kordilleren erheben."

Humboldt hielt die gesamte Gebirgskette für unterhöhlt, für einen riesigen Supervulkan - was im Prinzip stimmt. Ecuador hat die höchste Vulkandichte der Welt. Unter dem Land brodelt es quasi ständig. Im Sommer 2015 war der Cotopaxi zuletzt aktiv, bis dato einer der beliebtesten Trekkingberge des Landes. Die Asche flog bis nach Quito, der Präsident verhängte vorsorglich den Ausnahmezustand.

Plattentektonik schuf wundervolle Landschaft

Doch die gefährliche Plattentektonik hat eben auch eine wundervolle Landschaft geschaffen. Im Abendlicht sind die Berge entlang der Anden-Kordillere wunderschön anzusehen - ob im Talkessel von Cayambe oder hoch über der Hauptstadt mit Blick auf den Cotopaxi. Schon Humboldt beschrieb das Hochland von Quito als eine der "wundervollsten und malerischsten Gegenden der Erde". Der Forschungsreisende war auf seiner zweiten Südamerika-Expedition mehrere Wochen in der Provinz Quito unterwegs, die zu Kolonialzeiten die längste Zeit zum Vizekönigreich Peru gehörte.

Während der Aufstieg zum Fuya Fuya nicht mehr als eine leichte Wanderung ist, hat die Besteigung des Imbabura am Folgetag durchaus hochalpinen Charakter. Die letzte Stunde zum Gipfel führt abschüssig über Felsen, man braucht hin und wieder die Hände. Am Gletscher des Cayambe wiederum bespricht Wily mit seinem Kunden noch einmal die Ausrüstung und übt das Gehen auf Steigeisen, die Benutzung des Eispickels. Pflichtprogramm. Wer all dies aber nicht bereits in den Alpen erprobt hat, handelt streng genommen fahrlässig.

Am Tag vor der Gipfelnacht geht es vom Cayambe über Quito nach Süden, eine Autofahrt von mehreren Stunden. Irgendwann kommt der mächtige Chimborazo endlich ins Bild. Stolz thront er über der kargen Ebene. Wilde Vikunjas grasen vor dem Gipfelaufbau, so als hätten sich die Tiere dort eigens für einen Landschaftsmaler postiert.

Der Chimborazo Reiseziel: Der Chimborazo ist mit 6268 Metern der höchste Berg Ecuadors. Er liegt etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Quito und ist Teil der Anden-Kordillere. Klima und Reisezeit: Durch die Nähe zum Äquator ist das Wetter in Ecuador im Jahresverlauf verhältnismäßig gleichbleibend. Der Chimborazo kann das ganze Jahr über bestiegen werden. Am günstigsten sind die Wetterbedingungen allerdings im Sommer. Anreise: Direktflüge nach Quito gibt es ab Deutschland nicht. KLM zum Beispiel fliegt ab Amsterdam, Iberia ab Madrid. Man landet auf dem 2013 eröffneten Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Von dort mit dem öffentlichen Bus oder Veranstalter nach Ambato. Einreise und Formalitäten: Deutsche Reisende können sich ohne Visum bis zu 90 Tage in Ecuador aufhalten. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Vulkantrekking: Die Besteigung des Chimborazo empfiehlt sich in Kombination mit zwei oder drei anderen Bergen zur Akklimatisierung wie etwa dem Fuya Fuya oder Imbabura. Lokale Agenturen und deutsche Reiseveranstalter bieten die Besteigung des Chimborazo als Paket samt Übernachtungen in lokalen Gästehäusern an. Man kann aber vor Ort auch nur die Besteigung samt einer Übernachtung in der Hütte buchen. Sicherheit und Gefahren: In den größeren Städten Ecuadors wie Quito sollte man sich besonders umsichtig verhalten. Die Kriminalität ist hoch. Die größten Gefahren beim Vulkantrekking gehen von der Höhe aus. Ausreichende Akklimatisierung ist für einen Gipfelerfolg am Chimborazo zwingend notwendig.

Das Quartier für die kurze Nacht ist die Carrel-Hütte in 4800 Metern Höhe, eine bequeme Unterkunft. Abends schenkt der Koch eine kräftige "Charusco" aus, eine Kartoffelsuppe. Die Stockbetten im Lager sind bequem, aber man braucht einen warmen Schlafsack. Die untergehende Sonne wirft ihre feuerroten Strahlen über das Wolkenmeer.

Besteigung beschwerliches Unterfangen

In der Nacht zeigt sich bald, dass die Besteigung des Chimborazo trotz Akklimatisierung und moderner Technik ein beschwerliches Unterfangen ist. Ab 5800 Metern wird die Besteigung zu einem zähen Ringen mit den eigenen Kräften. Die Serpentinen winden sich steil den Hang hinauf. Schneefall setzt ein. Die Bergstiefel sind schwer. Jeder Höhenmeter kostet Überwindung. Stirnlampen in der Ferne, viele kapitulieren. Lunge und Beine zwingen sie zur Umkehr.

23. Juni 1802: Humboldt hofft, über einen Felsgrat statt über Schnee zum Gipfel aufsteigen zu können. Er hat keine Steigeisen. Die Füße schmerzen, die Kälte beißt unerbittlich. "Unser Aufenthalt in dieser ungeheuren Höhe war äußerst traurig und düster. Wir waren in einen Nebel gehüllt, der uns nur hin und wieder die uns umgebenden Abgründe erblicken ließ." Dann wieder zaghafter Optimismus: "In uns kam ein Schimmer von Hoffnung auf, den Gipfel erreichen zu können."

Brite 1880 als Erster auf dem Gipfel

Am Ende sind alle Mühen vergebens. Eine gewaltige Gletscherspalte versperrte Humboldt den Weg und zwang ihn zur Umkehr. Er kam etwa bis auf 5600 Meter. Erst 1880 erreichte der britische Alpinist Edward Whymper als erster Mensch überhaupt den Gipfel des Berges.

Bergführer Wily macht im eisigen Dunst den Vorgipfel des Chimborazo aus, den Ventimilla. Er bleibt jetzt immer häufiger stehen, um seinem Kunden etwas Zeit zum Durchatmen zu geben. Die Landschaft ist bizarr: Man durchschreitet Büßereis, auch Zackenfirn genannt - Nadeln aus Schnee und Eis, typisch für die tropischen Hochgebirge. Nach einer weiteren quälenden halben Stunde ist der Hauptgipfel erreicht. Atmen, trinken. Das Blut rauscht durch die Schläfen.

Ort am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt

Man befindet sich an dem Ort auf der Welt, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist - und quasi am nächsten zur Sonne. Das liegt daran, dass der Durchmesser am Äquator größer ist als etwa am Standort des Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt.

Menschenfeindlich ist die vereiste Welt auf Humboldts Schicksalsberg. Keine Fernsicht an diesem Tag, die Kuppe liegt im Dunst. War die Besteigung nun der große Sieg, der dem Forscher einst verwehrt blieb? Die persönliche Landnahme des modernen Entdeckers?

Humboldt selbst verortete die ästhetische Erfahrung in den "Ansichten der Kordilleren" nicht auf dem Berg, sondern darunter - nicht die Aussicht sei erhebend, sondern die Ansicht des Berges. Beides erlebt zu haben, ist aber zweifellos die schönste Kombination.

